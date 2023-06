MindHub Unirii: Transformă-ți vara într-o aventură digitală

Vara este perioada în care copiii își descoperă pasiunile, își explorează limitele și se dezvoltă într-un mod plin de bucurie și entuziasm. MindHub București Unirii , și-a propus să le ofere copiilor o experiență unică de dezvoltare, bazată pe conceptul de educație 360 de grade și pe definirea celor 12 abilități necesare în secolul 21: abilitățile sociale, gândirea critică, comunicarea, flexibilitatea, inițiativa, productivitatea, creativitatea, cunoștințele tehnice și informatice, cunoștințele media, leadershipul, precum și abilitatea de a lucra în echipă. Totul, printr-o serie de ateliere și tabere de vară interactive.

Programele educaționale MindHub pornesc de la proiecte care le permit copiilor să înceapă studiile de programare încă de la vârsta de 6 ani și să continue să acumuleze cunoștințe până la vârsta de 15 ani.Recunoașterea implicării în dezvoltare vine odată cu obținerea certificatului din partea Education Alliance Finland (Alianța Sistemului Educațional Finlandez), unul dintre cele mai prestigioase organizații, specializate în certificarea programelor de tehnologie. În cadrul cursurilor dinamice și pline de informații utile, mentorii utilizează unelte pedagogice, instrumente și jocuri special concepute pentru a cultiva aptitudinile copiilor în domeniul programării și pentru a dezvolta o gândire polivalentă.În sediul vibrant din strada Traian, nr. 3, sau în natură, sub cerul senin al verii și în adierea vântului cald, MindHub București Unirii organizează vara aceasta ateliere tematice de programare și Summer Camp cu programe pe timp de zi, dar și cu varianta de a rămâne peste noapte. Astfel, însoțiți de prietenii lor bine cunoscuți din jocuri și desene precum: Scratch, Angry Birds, Brawl Stars, Mario, Spiderman, Roblox și Minecraft, copiii se pot distra în perioada 10 iunie - 2 septembrie, astfel:Tabără de 3 zile cu varianta de sleepover, la Karin’s Academy Băneasa, într-un spațiu educațional de excepție, răsfățați de soare, copaci înalți și multă iarbă verde, într-o curte generoasă de 10.000 de mp. Copiii vor explora tărâmul tehnologiei. 14-16 iulie.Tabără de 3 zile cu varianta de sleepover, în cadrul La Arțar, la 30 de km de București. Aici copiii vor avea 50.000 de mp unde, pe lângă programare, vor face sport și vor explora mediul înconjurător. 30 iunie - 2 iulie.Tabără de 4 zile cu varianta de sleepover, în cadrul La Arțar. O tabără dedicată tărâmului jocurilor. 14-17 august.Tabere de 12 ore, desfășurate pe 3 zile, la sediul MindHub București Unirii unde copiii se vor bucura de ateliere de programare, educație și jocuri, cu un program flexibil, dar la fel de plin de experiențe și informații.12 iunie - 2 august.Ateliere programare distractivă, la sediul MindHub București Unirii. 10 iunie - 2 septembrie.Sezonul de vară distractiv MindHub București Unirii se deschide pentru toți copiii, indiferent de nivelul lor de cunoaștere în domeniul programării. Fie că sunt mici începători curajoși sau experimentați ai codului, fiecare va găsi aici un loc special, unde să-și dezvolte pasiunea și cunoștințele într-un mod personalizat, în funcție de dorințe și hobby-uri.Copiii se vor avânta într-o călătorie fascinantă prin tainele programării, iar fiecare pas îi va aduce mai aproape de o lume de descoperiri și împliniri. Cu zâmbete pe buze și ochi plini de curiozitate, cei mici se familiarizează cu termeni magici precum "program", "mediu de programare" și "algoritm", iar roboții devin prieteni de nădejde în aventura lor digitală. În acest mediu al cunoașterii digitale, copiii mai mari vor avea ocazia să intre în profunzime în concepte de programare complexe, construind jocuri inspirate din personajele animate, care le animă deja jocurile pe calculator.Prin programul de vară pregătit, MindHub București Unirii oferă ocazia părinților care își doresc să mențină atenția copiilor concentrată pe lucrurile importante: dezvoltare și joacă. Cu metode inovatoare și o doză generoasă de distracție, cei mici vor descoperi tainele logicii și analizei, învățând să manipuleze roboții într-un dans perfect sincronizat. În grupuri mici și într-o atmosferă plină de veselie, ei își croiesc drumul către viitor, în care programarea și manevrarea roboților se transformă în adevărate provocări și satisfacții.MindHub București Unirii demonstrează an de an că sunt adevărați susținători ai visurilor și potențialului fiecărui copil care își dorește să crească armonios. Nu numai că îi ghidează pe copii în călătoria lor fascinantă în lumea programării și roboticii, dar îi încurajează și pe voluntarii și mentorii programului să-și descopere propriile aripi și să zboare spre succes. Aici, dezvoltarea personală și leadershipul nu sunt doar concepte abstracte, ci adevărate aventuri în care inima și mintea se unesc pentru a crea povești extraordinare. Fiecare atelier este o șansă de a învăța, de a înflori și de a construi o comunitate puternică în care să creștem împreună, într-un spirit copilăresc, dar educativ.În această călătorie, cei de la MindHub București Unirii vor avea parteneri de încredere care împărtășesc aceeași pasiune pentru educația și dezvoltarea copiilor. Karin’s Academy și La Arțar se alătură echipei, aducând cu ei expertiza și entuziasmul contagios. Împreună, vor oferi copiilor o experiență de neuitat, unde învățarea se împletește cu joaca și creativitatea se întâlnește cu tehnologia.Anul acesta, MindHub București Unirii a deschis ușile cunoașterii și a adus bucurie pe chipurile a peste 8000 de elevi din școlile din București, în cadrul proiectului Școala Altfel. Într-un mod captivant și interactiv, aceștia au descoperit programarea cu zâmbetul pe buze. Fascinați de pasiunea și entuziasmul lor, MindHub a decis să ofere o oportunitate specială prin lansarea unui concurs dedicat celor 8000 de copii. Marele câștigător va avea ocazia de a se alătura taberei de vară printr-o într-o experiență gratuită, plină de aventură și descoperiri digitale.MindHub București Unirii se implică activ și în comunitate, fiind partener al unor evenimente care oferă oportunități diverse pentru dezvoltarea personală, autodescoperire și experiențe frumoase. DevTalk, Forbes Kids, ION, WEB3, Antrepremame Bazar și multe altele se înscriu în programul de vară al MindHub București Unirii. Prin aceste inițiative, clubul de programare și robotică își propune să construiască poduri către viitorul copiilor, inspirându-i să-și urmeze pasiunea, să-și descopere talentele și să cucerească lumea digitală cu încredere și curaj.Programele de vară ale MindHub Unirii reprezintă o comunitate vibrantă în care copiii sunt susținuți să-și dezvolte abilitățile și să-și exploreze pasiunile.Alegeți să vă petreceți vară alături de MindHub București Unirii. Mai multe informatii gasiti aici: https://mind-hub.ro/