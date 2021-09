Modele de rochii potrivite pentru orice ocazie

Cautarea rochiei perfecte pentru a se potrivi stilului si personalitatii tale poate fi o sarcina destul de descurajanta. O rochie poate face diferenta dintre un eveniment memorabil si unul pe care vrei sa-l uiti cat mai curand posibil.

White Tie este cel mai formal cod vestimentar. Se asteapta ca femeile sa poarte o rochie lunga de ocazie sau o rochie de seara in culori inchise. Manusile lungi sunt optionale.

Black Tie este mai putin strict decat White Tie. Femeile pot opta pentru o rochie de cocktail eleganta sau o rochie de ocazie pana la podea.

In timp ce toata lumea vrea sa arate la moda, este usor sa te lasi purtata de numeroasele tipuri de rochii de ocazie care exista. La ce ar trebui sa fii atenta cand alegi rochia perfecta?Multe tipuri de rochii variaza in functie de lungime, forma si material, printre altele. Retine ca, desi o anumita tinuta se potriveste perfect la o nunta, ar putea fi cea mai proasta alegere pentru o cina. Anumite tipuri de rochii se potrivesc evenimentelor sau timpului specific.Vrei mereu sa arati elegant si elegant oriunde ai merge? Vrei sa iesi in evidenta la o petrecere, nunta, eveniment de birou sau intalnire obisnuita? Ei bine, trebuie mai intai sa intelegi diferitele tipuri de rochii, precum si tipul de corp pe care il sustine fiecare tip de rochie.Exista diferite tipuri de evenimente formale si semi-formale. Astfel, tinuta de ocazie cuprinde mai multe coduri vestimentare:O rochie fara umar este perfecta pentru multe evenimente formale de primavara si vara. O poti purta la o petrecere de nunta sau la o petrecere de absolvire, printre altele.Aceasta tinuta uimitoare iti va permite sa evidentiezi forma corpului. Este potrivita pentru evenimente formale de seara. De asemenea, este destul de festiva. Deci, ar putea fi purtata in timpul sezonului festiv. O nunta, absolvire sau o petrecere de Craciun sau Revelion sunt ocazii in care ai putea purta o rochie de ocazie atat de eleganta.O rochie de ocazie cu maneci complete este purtata in lunile mai reci din timpul sezonului de iarna. Este calduroasa si arata sofisticat. Combinata cu pantofi si coafura potrivita, o rochie de ocazie din catifea cu maneci lungi te poate face fara indoiala sa stralucesti in noptile mai reci.Cunoscuta si sub numele de croiala imperiala, aceasta tinuta are un corset care se termina usor sub bust, oferind tinutei un aspect cu talie inalta. Sub aceasta, partea fustei are o tesatura stransa care curge direct in partea de jos. Matasea si satinul sunt cele mai comune materiale pentru aceasta tinuta datorita fluxului lor.Tinuta semi-formala pentru femei include o multime de optiuni. De aceea, poate fi un pic dificil sa decizi care este potrivita pentru fiecare ocazie. Pentru a usura lucrurile, poti opta doar pentru o rochie de cocktail sau o rochie midi.Aceasta este o tinuta semi-formala perfecta. Gandeste-te la o nunta semi-formala, de exemplu. Deoarece nu este un eveniment formal, poti purta cercei mari si iti poti lasa parul desfacut. Te va face sa te simtiti relaxata, dar sofisticata.O rochie lunga este potrivita atat pentru ocazii formale cat si semi-formale. Este ideala pentru evenimente speciale si de sarbatoare, cum ar fi o petrecere de Revelion sau Craciun. Este, fara indoiala, sexy, deoarece subliniaza forma corpului.Rochiile cu spatele gol nu isi pierd relevanta si arata superb, mai ales in combinatie cu materiale din dantela. Cu toate acestea, o rochie cu spatele gol nu este potrivita pentru orice silueta, asadar, tine cont de forma corpului tau atunci cand alegi.Nicio garderoba nu este completa fara o rochie eleganta . Desi probabil aceasta este cea care necesita cea mai mare investitie, este necesar sa intensifici cautarea pentru a gasi croiala perfecta, cea mai buna calitate, precum si o culoare care sa fie perfecta cu tonul pielii.