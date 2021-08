Nichiduta.ro - lumea copiilor, de la mic la mare

Printre magazinele de nisa cu produse pentru copii se afla Nichiduta. De-a lungul timpului si-au castigat increderea si aprecierea parintilor din Romania tocmai pentru ca aici gasesc tot ce au nevoie pentru copii lor, atat din stadiul de bebelus, cat si pentru celelalte etape ale copilariei. Chiar mamele gasesc pentru ele articole utile in perioada in care sunt gravide. Nichiduta.ro este locul unde parintii gasesc calitate, siguranta, produse ce se pliaza pe tendintele actuale. Scuteste timp si energie cautand prin magazinele de profil din oras ceea ce ai nevoie pentru copilul tau. Comanda totul dintr-un singur loc, simplu si eficient, de la Nichiduta.ro.

Ce articole poti gasi aici

Plimbarea-i mai usoara si mai fun cu o tricicleta

Categoriile principale de produse sunt jucarii copii, carucioare, scaune auto, camera copilului, la plimbare, jucarii de exterior, alimentatie, igiena si ingrijire, articole pentru gravide, gradinita si scoala, hrana bebelusi si copii, haine si incaltaminte. Inca dinaintea venirii bebelusului pe lume, poti gasi aici tot ce trebuie pentru camera sa si pentru el. Cu siguranta ca si parinti va doriti ca a sa camera sa fie nu numai functionala si spatioasa, dar si frumoasa.Iar fiindca piesa centrala de aici va fi cu siguranta patutul unde doarme bebelusul, trebuie sa fie nu numai confortabil, ci sa si aiba un design aparte. Vei gasi aici patuturi din lemn albe, elegante, ideale de incadrat in orice ambianta. Sunt confectionate din materiale de calitate superioara, fara a fi utilizate materiale toxice. Poti alege un patut caruia sa-i poti regla inaltimea saltelei, poate vrei unul cu laterala detasabila pentru noptile cand vrei sa doarma copilul lipit de patul tau, poate vrei un patut si mai functional, cu sertare voluminoase in care sa pui scutece, body-uri, creme si altele. Bineinteles, in functie de stilul in care ai decorat camera, poate nu se potriveste un patut alb. Dar regasesti la Nichiduta si alte nuante precum wenge sau natur.Cu siguranta o tricicleta ii va capta atentia celui mic, iar voi nu mai trebuie sa il carati in brate cand oboseste. In plus, fiindca este foarte confortabila, poate chiar sa si doarma dupa atat pedalat. Cei de la Nichiduta spun ca " Am incercat sa aducem triciclete care sa fie nu numai utile, dar si frumoase ca design si confortabile". Motiv pentru care si au un stoc atat de generos, pentru ca fiecare parinte sa aleaga ce considera ca se incadreaza in cerintele sale. Desigur ca atunci cand vine momentul mult asteptat de tatici mai ales, o bicicleta trebuie sa fie nelipsita. Vei gasi la Nichiduta atat variante pentru baieti, cat si pentru fetite.Desigur, fiindca parintilor moderni le place sa isi rasfete copiii si cu jucarii mai interesante, aici gasesc atv-uri electrice, masinute electrice, karturi cu pedale, motociclete electrice, hoveboard-uri si multe altele. Toate acestea, alaturi de multe alte jucarii pentru activitati exterioare le regasesti pe site. Vara e aici, deci incercati sa petreceti cat mai mult timp cu copiii vostri in aer liber.Contact: 0341 733 029comenzi@nichiduta.ro