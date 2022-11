O locație de nunți din București a găsit o modalitate inedită de a convinge clienții!

Joi, 24 noiembrie, intr-o locatie speciala de evenimente, situata in mijlocul naturii (Padurile Regale) are loc evenimentul “NUNTA DE PROBA”, incepand cu orele 17.00 si pana la orele 22.00.

Devenit deja o traditie, evenimentul "nunta de proba" este creat special pentru mirii aflati in cautarea unei locatii, reprezentand de fapt un 'preview' al nuntii lor.Absolut toate serviciile ce compun nunta de proba sunt oferite gratuit celor prezenti, atmosfera reproducand fidel o nunta la Padurile Regale. Singura deosebire este probabil aceea ca mirii joaca si rolul de invitati la propria nunta.Ce au pregatit organizatorii?elemente de decor si logistica;aranjamente florale realizate de cei mai buni floristi din industrie;bunatati culinare pregatite de Privileg Catering, furnizor al Casei Regale a României;cafea de specialitate de la Origo, Padurile Regale fiind singura locatie de evenimente care ofera acest serviciu premium;degustare de produse dulci;cocktails & shots de la renumita Statie Shoteria;servicii sonorizare, scenotehnica si artisti surpriza;baruri de specialitate: cigar bar, cheese bar, cold cuts, fruit bar etc.... Si muuuulte alte surprize care vor da gust si culoare evenimentului propus.‼️ IMPORTANTPuteti sa participati daca nu aveti o locatie deja stabilita pentru eveniment;Inscrierile se fac pana marti, 22 noiembrie, ora 21:00;Participarea la acest eveniment se va face doar pe baza confirmării telefonice la numărul 021 320 89 54, locurile fiind limitate.📍Adresa locatiei Padurile Regale: Strada Ogorului, nr. 71, Corbeanca (Waze/Google Maps: Pădurile Regale)Imagini de la precedenta editie a Nuntii de Proba:https://www.youtube.com/watch?v=olMTKTFg8cYBe there daca va casatoriti la anul si nu aveti inca locatie!