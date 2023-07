O nouă tentativă de record de traversare a Mării Negre într-o barcă cu vâsle

Pe 8 iulie 2023, la Mangalia, Alex Dumbrava ia startul pentru a treia oara in traversarea Marii Negre. De data aceasta, Alex va incerca sa doboare recordul anterior de traversare solo, stabilit in 2016 de Scott Butler la 29 de zile. Obiectivul sau este de a parcurge cei 1,200 km de la Mangalia (Romania) la Batumi (Georgia) in 20 de zile sau mai putin.

In iunie 2022 Alex impreuna cu 3 prieteni din Marea Britanie (Danny Longman, Roland Burr si Gregg Botterman) au doborat recordul mondial anterior de traversare cu o zi si jumatate, dupa ce au traversat Marea Neagra in 9 zile si 18 ore. Recordul fusese stabilit in 2017 de Alex impreuna cu alti 4 romani, la 11 zile si 6 ore.Traversarea va fi efectuata intr-o barca cu vasle special proiectata si echipata cu toate cele necesare pentru navigatie si comunicare. Barca de 9 metri va fi complet autonoma, transportand toata hrana, apa, medicamentele, piesele de schimb si uneltele necesare.Pentru a ajunge la Batumi in mai putin de 20 de zile, Alex va vasli in medie minimum 60 km pe zi. La o viteza de 3,5 - 4 km/ora (2 noduri), va trebui sa vasleasca intre 15 si 18 ore pe zi, cu 2 - 3 mici pauze pentru alimentare si odihna si o pauza de 5 ore de somn.Acest eveniment nu presupune doar efortul fizic de a mentine in miscare barca de o tona si jumatate; pregatirea implica cunostinte si aptitudini de navigatie, marinarie, meteo, prim ajutor si salvare pe mare, mecanica si electrica pentru eventualele reparatii. Totodata, izolarea, departarea de uscat, lipsa reperelor reprezinta provocari zilnice, continue, singurele contacte pe durata traversarii fiind scurte mesaje sau convorbiri prin telefonul satelit cu cei de acasa si dialogul radio la intersectarea cu navele din jur.Odata cu aceasta provocare fizica si psihica, Alex sustine si o cauza sociala - finantarea sedintelor de logopedie realizate de Asociatia Zi de Bine pentru copiii cu deficiente de vorbire, astfel incat cei mici sa isi poata folosi la maxim potentialul la scoala si in colectivul de prieteni, fara a mai fi tachinati sau ignorati de profesori si colegi.Proiectul este sustinut de GS1 Romania, Alcalia & DrWitt, OMNIASIG, Wiren Romania, E.ON, CrossFit Nord BVS, Expedition Foods si este organizat de smartatletic in cooperare cu 2be Group , Today You Can Do Anything si SunCity Radio.Mai multe detalii despre traversarea din 2023 puteti gasi pe www.blacksearowing.com sau puteti contacta echipa lui Alex Dumbrava la contact@2-be.ro.