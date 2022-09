O rochie pentru mireasă de vară va cerne razele soarelui și privirile admirative

O mireasa de vara este norocoasa nu doar fiindca vremea tine cu ea, cum se spune, ci si pentru ca are cele mai mari sanse de a-si gasi o rochie confortabila, modelele create pentru a fi purtate in zilele insorite si noptile toride avand o lejeritate pronuntata. Rochiile de mireasa destinate sezonului estival sunt usoare, vaporoase, eterice, luminoase, calitati care conlucreaza perfect pentru a scoate la iveala cele mai frumoase atribute ale unei femei, in cea mai speciala zi din viata ei.

Cum arata rochiile de mireasa de vara

Ce are si ce nu are o rochie de mireasa de vara

Rochia miresei

Cine are nevoie de ornamente cu o asa rochie?

O rochie pentru mirese estivale este usor de recunoscut dupa simplitatea designului. In general, modelele create pentru nuntile de vara sunt usoare, firave chiar, plutind nu doar in bataia vantului, ci si a imperceptibililor curenti de aer iscati pana si de cele mai delicate miscari.Materiale precum matasea, organza, voalul sau sifonul sunt preferatele designerilor care isi imagineaza o nunta la mijlocul anului. Eleganta deriva din aspectul vaporos al faldurilor unduindu-se libere precum valurile si din sufletul femeii in cea mai incarcata de emotie zi din viata ei. Se propaga o energie care misca si inimile martorilor la bucuria ei si etericul material alde vara. Si chiar sunt simple aceste modele, in ceea ce priveste ornamentele, aplicatiile, fara a fi insa deloc simpliste, fiindca desi nu are nevoie de trucuri vizuale pentru a fi frumoasa, mireasa ramane mireasa, iar nevoia ei de a epata, la fel de imperioasa.Un alt atu al acestor rochii este confortul, in special cel termic. O mireasa coplesita nu doar de atmosfera apasatoare, ci si de temperatura inabusitoare nu se va simti foarte atragatoare intr-o rochie prea grea, prea incarcata, nepotrivita pentru o femeie delicata. O fusta larga va fi unanim apreciata, iar dantela va acoperi partile cele mai senzuale. In fond ti se permite orice tinuta vaporoasa, chiar si mai transparenta, mai ales la o nunta in anotimpul in care vesmintele putine sunt si cele care iti vin cel mai bine. De ce nu ai indrazni sa porti chiar o rochie de mireasa transparenta? Modelul dantelei, cernand lumina iti va "tatua" pielea cu indrazneala etalata, sa stie si el ca vei ramane o provocare chiar daca i-ai spus "Da!".Si nu te impiedica nimic nici sa alegi o rochie taiata pe picior, iesind senzual de sub fusta vaporoasa doar atat cat sa faca nunta mai interesanta.de vara are senzualitate cat sa mai adauge cateva grade temperaturii ambiante. Un model tip sirena e sexi si provocator, iar unul stil printesa infuzeaza si mai mult rafinament intr-un eveniment de gala.Ce nu are rochia unei mirese de vara sunt manecile. Exista bineinteles si exceptii, dantela fina si imperceptibila putand imbratisa suav un brat fara a-l sufoca, insa, de obicei, o femeie nu se va aventura vara la o astfel de alegere. Confortul este pe primul loc, mai ales ca o mireasa stie ca o asteapta ore intregi de miscare, plimbare intre mese si dans.De asemenea, cele mai multe rochii de mireasa de vara nu au nici spate, mangaierea soarelui si a privirilor admirative avand mult mai mult spatiu de desfasurare, la fel si in zona decolteului, mult mai primitoare.Nu e nevoie nici de trena daca te mariti in toiul verii. Iti va ingreuna miscarile, va colecta tot praful de pe lungul traseu spre sala de nunta si, oricat ar fi de delicata stofa din care este creata, pana la urma trena se va simti grea, incarcata.Trupul tau ca loc de promenada pentru razele de soare este tot ce ai nevoie pentru a fi incantatoare in ziua nuntii tale, asa ca nu este recomandat sa ii permiti rochiei sa te eclipseze, prin pietricele, sclipici, ornamente exagerate, tipare complicate.sunt cele mai indicate, iar accesorizarea trebuie realizata minimalist, cu bijuterii simple, delicate, perfectiunea ta fiind singurul lucru la care nu poti renunta. Ma rog, nici la rochie...Iar la atelierele specializate in rochiile de mireasa te imbiem cu rochii pentru mirese de vara fluide, care iti mangaie corpul delicat, ca si cum o imbratisare prea stransa te-ar arde. Fara materiale grele, stratificate, doar simplitate si lejeritate, pentru ca daca nu te simti confortabil, ziua nuntii nu are cum sa fie un moment memorabil. Si nu e repetabil!