Omul modern: ce nu trebuie să îi lipsească pentru eficiență și precizie

Agitatia cotidiana ne indeamna sa cautam solutii accesibile si sigure pentru a eficientiza timpul si a face multe lucruri in decursul aceleiasi zile. Cu toate ca important este sa gasim mereu un echilibru, perseverenta este principala caracteristica a omului modern. Pentru ca totul sa fie conform planurilor, exista anumite tehnologii si instrumente care il ajuta sa eficientizeze timpul si sa faca lucrurile cu precizie.

Gadgeturi de ultima generatie

Tableta / iPad. Pentru momentele cand iti doresti sa termini ultima prezentare importanta, dar esti blocat in trafic sau mergi cateva zile departe de casa, insa nu ai avut suficient loc pentru un laptop. Fiind de dimensiuni reduse, tableta sau iPad-ul poate fi luat cu usurinta oriunde. Ultimul model iti asigura si toate aplicatiile si actualizarile care iti vor usura munca.

Smartwatch. Esti notificat mereu cand apare o urgenta, pentru conexiunea directa pe care o are cu smartphone-ul. Astfel, nu pierzi lucrurile importante si poti raspunde in timp util. Mai mult, iti ofera precizie asupra calitatii somnului, pasii efectuati, ritmul cardiac sau notificarea de a bea apa la timp.

Casti wireless. Sunt utile in orice moment si fiind fara fir, ofera precizie si usurinta in utilizare. Pot fi folosite atat in sedintele de la birou, pentru ca elimina zgomotul extern, dar si la o simpla plimbare in parc, ascultand muzica pentru relaxare.

Tastatura wireless. Potrivita pentru orice moment in care ai nevoie sa scrii documente intregi sau o simpla prezentare pe tableta, dar si pentru a oferi un confort mai mare in utilizarea laptopului.

Autoturism elegant si incapator

Un spatiu productiv de munca

Transformarile accelerate isi pun amprenta si in schimbarea comportamentului uman, insa nu trebuie privite ca un lucru care sa ne sperie, ci din contra. Cat timp cautam solutii care sa aduca echilibru si precizie, fiecare schimbare este binevenita, la fel cum sunt si cele prezentate mai sus, caracteristici care descriu si lucrurile pe care le cauta omul modern.

La prima vedere, poate parea un moft sa ai ultimele tipuri de gadget-uri, IOS sau Android. Cu toate acestea, reprezinta o necesitate pentru criza de timp si nevoia de a face lucrurile bine pe ultima suta de metri.Chiar daca traficul este dusmanul fiecarei persoane, fara masina lucrurile ar fi mult mai ingreunate. Nu ne putem rezuma drumurile cu masina doar la traficul din oras, asa ca autoturismul trebuie achizitionat pentru a fi utilizat in orice moment, oferind confort si eleganta, dar in acelasi timp si spatiu.Unpoate fi alegerea potrivita atat pentru drumurile din oras, cat si pentru vacantele planuite cu intreaga familie. La drumuri lungi, este cea mai buna achizitie, in ceea ce priveste confortul, dar si modul in care pot fi depozitate toate bagajele.Se poate testa oricand intr-un drive-test, pentru a te familiariza cu design-ul si modul de functionare, astfel incat sa iei cea mai buna decizie pentru eficienta calatoriilor.Agitatia si timpul cat mai scurt ne indeamna sa fim eficienti doar in anumite locuri, unde am putea spori productivitatea. Astfel, nu e de mirare ca tot mai multa lume se concentreaza pe acele locuri unde este liniste si o amenajare corespunzatoare.Biroul mobil, adica spatiile de coworking, este preferat de catre omul modern, pentru ca isi poate gasi inspiratia in orice moment al zilei, fara a fi constrans de un loc anume. Astazi sunt la mare cautare spatiile care sunt special amenajate in a oferi confort si inspiratie, adaptate cu ultimele tehnologii, tocmai pentru a crea o atmosfera placuta celor care vor sa lucreze si pentru cateva ore.