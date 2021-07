Patru articole pentru garderoba business in care merita sa investesti

Daca lucrezi pentru o companie care are un cod vestimentar strict sau daca ai deseori intalniri cu clientii si tii la imaginea ta, atunci intelegi cat de important este sa ai o garderoba de business adecvata. In timpul verii, multe persoane au tendinta de a aborda tinute mai relaxate, insa acestea au rareori un aspect formal. Asadar, ce ai nevoie in garderoba ta office pentru un look elegant, dar estival in acelasi timp? Iata patru articole in care merita sa investesti.

1. Un costum din in

2. Ochelari de soare

3. Camasile de vara

4. Incaltamintea adecvata

Costumul din in este o piesa de rezistenta in orice garderoba sofisticata de vara. Alege unul cu o croiala eleganta, dintr-o tesatura din in de calitate, putin mai groasa, astfel incat sa nu se sifoneze foarte tare de fiecare data cand te asezi. Doamnele pot opta pentru un deux-pieces cu fusta si sacou sau rochie si sacou. Chiar daca este lejer si chiar racoros, un astfel de costum, mai ales daca are o croiala buna si un material pe masura, arata foarte rafinat. Daca nu ai atat de multe evenimente formale la locul de munca, dar vrei totusi sa fii pregatit pentru evenimentele in care ai putea fi nevoit sa te imbraci mai elegant, poti investi doar intr-un sacou din in care sa se aseze impecabil pe silueta ta. Domnii il pot asorta cu pantaloni din doc sau chiar jeansi, pentru evenimente semi-formale, iar doamnele il pot purta impreuna cu orice fel de fusta office sau cu rochii cu croieli simple in tonuri complementare.Vara, si mai ales in circumstantele actuale ale pandemiei, multe evenimente sunt organizate in aer liber, asa ca ochelarii de soare sunt un accesoriu nelipsit din garderoba de vara. Alege un model clasic cu o lentila de buna calitate, cum sunt cele de la, potrivit fizionomiei tale. Pe de alta parte, trebuie sa ai in vedere ca purtarea ochelarilor de soare are o eticheta aparte. Atunci cand te intalnesti cu cineva, de exemplu, este politicos sa iti dai ochelarii jos, astfel incat sa-l poti privi in ochi atunci cand saluti sau vorbesti cu persoana respectiva. Daca soarele este prea puternic sau iti bate direct pe fata, poti cere persoanei cu care conversezi permisiunea de a-ti pune din nou ochelarii de soare.Pentru sezonul cald, este ideal sa optezi pentru camasi din materiale naturale, cum ar fi bumbacul sau inul, in culori deschise, cu o croiala lejera. Le poti purta in orice fel de context business, cu sacou sau fara. Multe branduri de imbracaminte propun alternative estivale pentru barbati, sub forma unor camasi cu imprimeuri exotice sau in culori stridente. Chiar daca poti alege asa ceva pentru tinutele casual din timpul tau liber, nu este tocmai elegant sa porti un astfel de imprimeu cand trebuie sa ai o tinuta business. Apoi, oricat de tentant ar fi sa iti pui o camasa cu maneca scurta la un costum, aceasta este considerata un faux pas in materie de moda. Indiferent de cat de cald ar fi, daca porti un costum, alege o camasa cu maneca lunga.Stilistii, designerii si alti specialisti din industria modei inca mai dezbat daca sandalele sunt o alegere potrivita pentru doamne atunci cand poarta o tinuta formala sau business. Desi nu exista un raspuns definitiv, exista o inclinatie spre recomandarea pantofilor cu varf inchis, mai ales la un eveniment foarte important. Pentru domni, lucrurile sunt mai simple. Pantofii de vara trebuie sa fie comozi si usori, eventual din piele intoarsa sau piele fina. Pantofii sport din panza sunt de evitat, la fel si mocasinii in stil italian, care sunt mai curand potriviti unor tinute semi-formale.Chiar daca vara ne invita la relaxare si la distractie, codul vestimentar business trebuie respectat, mai ales daca vrei sa lasi o impresie de neuitat.