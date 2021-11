Piața de cafea din România - evoluţie în pandemie

Pandemia de Covid 19 a adus modificări ample pe sectorul de pieței de cafea din România. Restricțiile impuse de autorităţi prin închiderea ori limitarea programului de funcționare a cafenelelor şi a restaurantelor i-au determinat pe consumatorii să îşi schimbe obiceiurile, astfel, de la începutul anului 2020 a crescut vânzarea de cafea din supermarketuri şi magazinele online, diminuându-se totodată vânzările pe segmentul HoReCa.

Principalii jucători din piață

Tipuri de cafea preferate de consumatorii români

Tendinţe și previziuni pe piaţa de cafea

Statisticile arată ca un român consumă anual aproximativ 3 kg de cafea, mult mai puţin faţă de locuitorii din ţări ca Italia, Germania, Finlanda ori Suedia, unde consumul mediu de cafea pe locuitor este de aproximativ 6-7 kg pe an. Totuși, chiar şi aşa, piaţa cafelei în România a cunoscut de la începutul pandemei creșteri cu 10-13% faţă de 2019. Trendul ascendent s-a manifestat şi în 2021, analiştii punând acest fenomen, pe de o parte pe educarea consumatorilor, pe de altă parte pe diversificarea ofertei de produse mai ales in magazine online dedicate cafelei, cum este Espresso Cafe Dinamica actuală a pieţei de cafea din românia este dominată de jucători cu tradiţie şi portofolii vaste. Cafea Fortuna, JDE, Nestlé, Strauss și Tchibo România dețin aproximativ 76% din valoare şi volum, iar acești giganți cu experiență, vin permanent cu sortimente noi, idei şi soluţii care să păstrează atenția consumatorilor deja educaţi. La polul opus se găsesc companiile private care pun preţ pe autenticitate, care încearcă să îşi fidelizeze clienţii prin produse originale, şi care se lupta să îşi păstreze un loc în această piaţă competitivă.Vorbind de tipul de cafea, în România continuă să fie preferat sortimentul Arabica aromat şi mixturile echilibrate de Arabica şi cafea Robusta. Se consumă în continuare cafea boabe şi cafea măcinată, însă în acest an romanii au manifestat interes pentru cafeaua încapsulată.Un studiul Nielsen realizat pe perioada martie 2020 - martie 2021 arată că companiile JDE, Lavazza, Nestlé Starbucks și Tchibo au furnizat 91% din produsele din acest segment. Totuşi sortimentele care continuă să fie apreciate în rândul românilor sunt cafelele espresso şi la ibric.Analizând modul de consum al cafelei, studiile au scos la iveală că românii încă preferă cafeaua preparată acasă, e drept mulți s-au îndreptat către aparatele espressoare sau dispozitive de preparare a cafelei încapsulate. Acest obicei a fost întreținut pe deoparte de homeworking, pe de altă parte de comoditate. În anul pandemiei, românii au manifestat interes şi pentru cafeaua de tip take away, preparată în câteva secunde luată “la pachet”, pe drum. Totuși servirea cafelei continuă să fie un obicei social, deci mulți consumatori încă pun preț pe ceaşca din porţelan, pe sticla cu apă plată servită alături şi nu renunță la acest obicei în ciuda restricţiilor.Anul 2022 se anunţa unul dificil pe piaţa cafelei. Variaţiile de temperatură generate de încălzirea globală, au dus la fluctuaţii de temperatură mari, iar producţia de cafea din ţări precum Brazilia a fost afectată drastic.Specialiştii estimează o creşterea a preţului pentru acest produs, însă nu se estimează scăderi importante pe partea de consum. În România în ultimii 10 ani s-a format o piaţă matură, bine educată, fapt ce va contribui la menținerea tendințelor ascendente. Consumul constant sau chiar mai ridicat este influențat activ și de principalii jucători, care vine permanent pe piaţă cu produse îmbunătăţite.