Pleci la mare? Află care sunt cele mai interesante jucării pentru copii în această vară

Ți-ai dori să te relaxezi câteva zile, undeva, departe de agitația lumii, de grijile de zi cu zi și, te-ai gândit că marea ar fi cea mai bună soluție pentru tine și familia ta să vă petreceți câteva zile împreună.

Cum alegem cele mai bune jucării pentru plajă?

Calitatea materialului din care este confecționată jucăria este cel mai important aspect. Alege un plastic de calitate;

Modelul trebuie să fie potrivit vârstei, nevoilor și dorințelor lui;

Greutatea nu trebuie să îl împiedice pe cel mic să o transporte;

Nevoi și dorințe. În funcție de vârsta copilului, este recomandat să discuți înainte cu el. Nu ai vrea să cumperi o jucărie care nu îi va plăcea.

Beneficii educaționale. Jucăria este distractivă, dar poate fi și educativă. Îl ajută să-și dezvolte anumite abilități, precum dexteritate, coordonare. Îi testează și dezvoltă creativitatea și imaginația.

Ce jucării recomandăm pentru plajă?

Binoclu. Va putea explora marea în zare, lucru de care va fi foarte încântat. Va putea observa bărci, vapoare. Și îl va putea folosi oriunde, nu doar la plajă.

Găletușă cu ajutorul căreia va construi castele de nisip.

Minge. Preferabil să fie ușoară.

Vara și-a făcut apariția și, o pauză pe care ți-o dorești de mult timp, ți-ar prinde foarte bine.O pauză, cu tine și familia ta. O pauză în care nimeni și nimic să nu vă tulbure liniștea. În care bucuria de a fi împreună să fie deplină.O pauză în care să vă lăsați cuprinși de fericirea momentului.Va trebui să planifici din timp vacanța, iar asta înseamnă să te ocupi de toate detaliile, atât pentru tine, cât și pentru familia ta. Detalii care privesc alegerea locului, efectuarea rezervării și bagajul pe care îl veți lua cu voi.Bagajul înseamnă haine, sandwich-uri pentru drum, alimente pentru zilele în care nu veți dori să serviți toate mesele la restaurant.În bagaj va trebui să adaugi produsele de îngrijire personală ale fiecărui membru al familiei, dar și jucării pentru cel mic. Jucării pentru plajă, dar și jucăria lui preferată.Iar jucăriile trebuie cumpărate din timp, de aceea planificarea este un element cheie al unei vacanțe perfecte.Vară! Mare! Plajă! Toate astea înseamnă pentru copii un motiv extraordinar de veselie și distracție. Acum se poate juca cu nisipul mult iubit. Au ocazia să se folosească de jucării creative, educative și distractive pentru a se simți minunat.Nu uita de jucăria preferată. Musai să o iei cu tine. Nu reprezintă o simplă jucărie. Psihologii spun că jucăria preferată a unui copil, cea cu care doarme sau pe care o poartă după el în anumite momente ale zilei, este asociată cu starea de confort familiar, cu siguranță.Are un rol calmant înainte de a adormi. Dacă nu o va avea cu el în timpul vacanței, s-ar putea să fie greu să adoarmă sau poate fi neliniștit din cauza locurilor noi și necunoscute în care se află.Jucăriile pentru plajă sunt un alt must have. Fac parte din categoria, pe care le pot folosi nu doar la plajă, ci și acasă sau în alte locuri în care mergeți.Va trebui le cumperi din timp, pentru că nu poți alerga în vacanță după jucării, iar costul acestora la mare este destul de mare.Beneficiul major al jucăriilor de exterior este că cel mic va renunța măcar pentru un timp la telefon, iPod etc. Sunt jucării care contribuie la starea lui de bine, atât fizică, cât și psihică.Sunt jucării de care se poate bucura și acasă, nu doar la plajă.Toate acestea, dar și multe altele, la fel de interesante, distractive și educative, disponibile pentru toate categoriile de vârstă și de o calitate ireproșabilă, le vei putea descoperi pe www.drool.ro, locul preferat al micuțului tău.Alege jucăriile potrivite, pregătește totul și plecați în vacanță. Va fi pentru micuțul tău, una dintre cele mai frumoase clipe, de care-și va aduce aminte când va fi mare, cu maximă încântare.Important este să le oferim copiilor noștri momente unice și grijă pentru ei. Este ceea ce contează cu adevărat!