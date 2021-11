Poți falsifica jetoanele de la cazino?

Daca am invatat ceva de-a lungul anilor, este ca oamenii au incercat sa falsifice orice obiect de valoare: bani, marci postale, arta unica realizata de pictori din secolul al XVII-lea si multe altele.

Cele mai valoroase jetoane de cazino care au fost falsificate

Neo Seow Hua (Singapore)

Jolanda Michelle Hart (Biloxi)

Incercarea de inselatorie a cipului a viceamiralului Giardina

Trisorii nu au niciodata succes

Cum poti sa verifici daca un jeton de cazino este real?

Jetoane de un dolar - culoare alba sau albastra

Jetoane de cinci dolari - culoare rosie

Jetoane de douazeci si cinci de dolari - culoare verde

Jetoane de suta de dolari - culoare neagra

Jetoane de cinci sute de dolari - culoare violet

Jetoane de o mie de dolari - culoare portocalie

Concluzie

Cu cat miza este mai mare, cu atat sansele ca cineva sa se gandeasca sa gaseasca o modalitate de a trisa sunt mai mari. Daca esti fan al jocurilor de noroc, intrebarea care apare automat este daca se pot falsifica jetoanele de la cazino. In definitiv, jetoanele sunt piese mici de forma unui puc, aparent usor de creat si suficient de mici incat sa nu le poti introduce in cazino. Daca nu esti fanul jocurilor cu jetoane, poti oricand sa incerciFalsificarea jetoane de cazino este o incercare indrazneata pe care nu multi oameni au reusit sa o faca cu succes. Chiar daca faptasii sunt intotdeauna prinsi in cele din urma, acest lucru nu ii impiedica pe unii oameni sa incerce in continuare sa falsifice jetoanele.Iata cateva dintre cele mai notabile exemple de astfel de incercari din ultimii ani.Neo Seow Hua, un livrator din Singapore, a fost arestat si a facut inchisoare pentru 32 de luni pentru ca a folosit jetoane contrafacute la cazinoul RWS din Singapore Acesta a reusit sa introduca sase jetoane de 500$ la masa de baccarat, doar pentru a le pierde pe toate in joc. Escrocheria a fost descoperita in aceeasi zi, iar Neo a pledat vinovat, recunoscand ca avea un total de 92 de jetoane contrafacute si gata de utilizare.In 2012, Jolanda Michelle Hart s-a confruntat cu sase acuzatii de detinere de jetoane de cazino false, deoarece a incercat sa insele un cazinou cu doar 600 de dolari folosind sase jetoane contrafacute, fiecare in valoare de 100 de dolari.Cand a incercat sa incaseze castigurile, casierul a observat ca era ceva in neregula cu jetoanele in doar cateva secunde. Dupa ce a fost arestata, alte trei persoane au fost retinute si acuzate ca au conspirat pentru a folosi mai multe jetoane false.Incercarea lui Timothy Giardina, un oficial de rang inalt al armatei americane, de a folosi jetoane contrafacute in Horseshoe Casino din Council Bluffs demonstreaza ca si cei care se afla in pozitii responsabile si de rang inalt pot avea scapari uneori.Ancheta a aratat ca el a modificat mai multe jetoane de 1 USD in jetoane de 500 USD folosind banda adeziva si vopsea. A fost gasit vinovat si a fost inlaturat din functia de comandant adjunct la Comandamentul Strategic.Intrebarea care inevitabil apare este de ce nu exista mai multe incercari de a falsifica jetoanele din cazinouri? Raspunsul simplu este pentru ca pur si simplu nu merita riscul. A folosi jetoane false este o infractiune care te poate duce la inchisoare pentru o lunga perioada de timp, fiind considerata la fel de grava precum furtul si efractia, ceea ce este de inteles, deoarece cazinoul este prejudiciat.De altfel, dupa cum se poate observa din exemplele anterioare, trisorii au fost prinsi in flagrant si pedepsiti.Exista un mit comun printre jucatori ca fiecare cip de cazinou cantareste la fel. Desi exista ceva adevar in acest sens, deoarece anumite tipuri de jetoane au greutati specifice, alegerea greutatii specifice a fiecarui jetoane este lasata la latitudinea cazinoului.Luand Las Vegas ca exemplu, majoritatea jetoanelor cantaresc de la 8,5 la 10,5 grame.Adevaratele jetoane sunt de obicei realizate din ceramica sau lut si au marcaje exacte care indica de unde provin.La fel ca banii reali care sunt marcati printr-un numar stabilit si un design vizual, la fel si jetoanele de cazino sunt marcate prin modele si culori specifice.Aceasta diferenta era mai evidenta in trecut, dar in prezent, majoritatea cazinourilor, in special cele din Las Vegas , folosesc culori standard pentru jetoanele de la mesele de blackjack, ruleta si alte mese. Codul de culoare in majoritatea locatiilor este urmatorul:Calitatea si puterea specifica a culorii folosite pentru jetoanele de cazinou sunt mai mult decat suficiente pentru a descuraja majoritatea potentialilor falsificatori sa incerce aceasta inselatorie indrazneata.Si, daca nu poti determina din greutatea jetonului daca este real sau nu, culoarea este, de obicei, un dezavantaj.Dupa cum iti poti da seama, daca ai pictat vreodata ceva, chiar si peretii casei tale, exista mai multe variatii si nuante ale fiecarei culori decat iti poti imagina.Efectuarea unei inselatorii la scara larga cu unele dintre jetoanele de culoare portocaliu, violet sau negru este semnificativ mai dificila in zilele noastre. Acest lucru se datoreaza faptului ca majoritatea cazinourilor pastreaza un numar detaliat pentru toate jetoanele cu valoare mai mare. Daca observa o discrepanta in numere, vor descoperi rapid jetoanele false.Avand in vedere asta, singura ta sansa de a reusi o astfel de inselatorie este sa o faci cu jetoane evaluate la 25 USD.Avand toate aceste informatii in minte, credem ca este de la sine inteles faptul ca nu merita sa risti sa falsifici jetoane. Tine cont de faptul ca furnizorii de jocuri de noroc acorda o atentie deosebita aspectelor legate de siguranta, ceea ce inseamna ca orice tentativa de frauda va fi descoperita si pedepsita. Jocurile de cazino sunt surse de divertisment si ar trebui tratate ca atare, motiv pentru care scopul tau ar trebui sa fie distractia.