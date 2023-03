Povestea româncei de 31 de ani care s-a iubit cu Prigoană, dar s-a măritat cu șeful Ferrari: ”Vindeam avioane private”

Românca Romina Gingașu, în vârsta 31 de ani, este soția lui Piero Ferrari, 77 de ani, vicepreședinte al celebrei echipe de Formula 1 și unul dintre acționarii companiei pe care a fondat-o tatăl lui, Enzo Ferrari.

După ce Romina și Piero Ferrari și-au făcut apariția la primul Mare Premiu al anului, în Bahrein, compatrioata noastră a dezvăluit într-un interviu pentru Digi FM cum decurge viața sa în compania soțului mai în vârstă cu 46 de ani.View this post on Instagram A post shared by Romina Gingasu (@rominagingasu)„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii.Și astfel am răspuns și întrebării de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am decolat”, a declarat Romina.„E foarte atent cu cheltuielile. Noi suntem o familie cât se poate de normală. Am văzut că s-a comentat și despre rochia mea de la Bahrein. Era o rochie de la H&M. Deci noi suntem o familie foarte normală.Ca femeie este foarte important ce mesaj transmiți. Prin codul vestimentar, prin comportament și prin limbaj. Atunci, lucrurile astea se dezvoltă în ani și în timp. Evident, le aveam deja după o școală militară. Știam cum să interacționez. Am fost mereu o persoană sociabilă și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier.Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez. La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el. Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus românca pentru sursa citată.Înainte de a-l cunoaște pe șeful Ferrari, Romina Gingașu a avut o relație cu Silvius Prigoană, fiul mult mai cunoscutului Silviu Prigoană.„După trei zile în care totul mergea bine, Silvius își mai găsea câte o admiratoare și mă lăsa baltă, apoi se întorcea tot la mine, cu aceleași texte de cuceritor. Eu am pus suflet în această relație, dar tind să cred că timpul petrecut cu el a fost irosit”, a ...citeste mai departe despre " Povestea româncei de 31 de ani care s-a iubit cu Prigoană, dar s-a măritat cu șeful Ferrari: ”Vindeam avioane private” " pe Ziare.com