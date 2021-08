Rochii sau costum: Ce sa alegi pentru tinuta de botez

Un botez este unul dintre acele evenimente speciale pentru care trebuie sa-ti pregatesti o tinuta deosebita. Desi nu exista intotdeauna un dress code impus de organizatori, exista si in acest caz anumite rigori vestimentare pe care ar fi indicat sa le respecti.

Costumele deux-piece, pentru un grad sporit de confort

Rochiile de botez, o expresie a elegantei si a feminitatii

Rochiile de ocazie si compleurile elegante sunt printre cele mai potrivite variante stilistice pe care doamnele si domnisoarele le au la indemana cand cauta un outfit de botez.Daca esti mai degraba adepta tinutelor cu pantaloni decat a rochiilor, atunci cu siguranta vei adora costumele deux-piece. Acestea sunt foarte versatile, usor de purtat si de asortat cu pantofi si sandale de ocazie, deci ai toate motivele sa le alegi. Si, in cazul in care te gandesti ca acestea sunt o optiune doar pentru un botez care are loc in sezonul rece, trebuie sa stii ca poti opta si pentru modele de vara, cu pantaloni scurti si sacou din materiale subtiri.Vestea buna este ca poti miza pe un compleu de dama elegant fie ca mama micutului sau micutei botezate, fie ca esti nasa sau o alta invitata. Poti crea, insa, mici accente de stil care in ton cu statutul pe care il ai in cadrul evenimentului. De exemplu, un compleu de nasa poate fi accesorizat cu pene, perle sau pietre pretioase. De asemenea, daca iti revine postura de nasa opteaza pentru un costum intr-o culoare deschisa; poate fi vorba despre alb, despre bleu ciel, roz pal sau chiar verde menta. Ai o silueta zvelta? Te vor avantaja fara indoiala compleurile cu pantaloni evazati, la care iti recomandam sa asortezi si o palarie sau o voaleta.Pe de alta parte, daca esti mamica bebelusului celebrat poarta un compleu elegant, compus din pantaloni conici, cu vipusca si sacou cu rever cu decolteu in "V". Culorile inchise, in contrast cu tinuta deschisa a nasei sunt cele mai potrivite pentru rolul pe care il ai; alege cu incredere verdele smarald, albastrul intens sau violetul, culori care exprima rafinament si eleganta.Iti doresti sa ai o aparitie spectaculoasa la evenimentul la care urmeaza sa iei parte? Alege rochii de botez , asul din maneca oricarei femei sofisticate. Din fericire, gama de modele din care poti alege este extrem de diversificata, astfel ca vei putea opta pentru modele maxi, stil printesa sau sirena, sau pentru rochii scurte, accesorizate cu trene lungi. Totodata, daca preferi in general tinutele indraznete, nu ezita sa porti o rochie cu croiala asimetrica. Daca vrei sa obtii un outfit discret, o rochie in A, dintr-un material elegant precum brocardul sau dantela este ceea ce ai nevoie.Pe de alta parte, daca esti o fashionista convinsa, tine pasul cu moda si alege rochiile denumite slip dresses, din satin, un adevarat trend al momentului. Pentru evenimentele in aer liber, alege rochii din botez subtiri, care sa iti ofere un grad sporit de confort termic si in care sa te poti misca in voie. Rochiile tip ie sunt si ele foarte apreciate in sezonul estival, la fel si cele din in.In materie de tinute pentru botez foarte potrivite sunt si costumele din doua piese, dar si rochiile. Important este sa alegi o vestimentatie care te reprezinta si in care sa te simti bine.