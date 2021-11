S-a dat startul la cumpărăturile de Black Friday! Cumpără de pe TeamDeals.ro și poți câștiga premii senzaționale

TeamDeals.ro Black Friday se sarbatoreste mai devreme in acest an. Sarbatoarea de origine americana a ofertelor imbatabile incepe pe 12 noiembrie si tine pana pe 21 noiembrie. In tot acest timp, clientiise pot bucura de sansa de a castiga numeroase premii facand cumparaturi.

Cumparaturi de Black Friday si sansa de a castiga premii valoroase, doar pe TeamDeals.ro

"Incepand cu 12 noiembrie si pana pe 21 noiembrie ne alaturam campaniei de Black Friday din Romania. Ca o noutate fata de anii trecuti, acum le oferim utilizatorilor TeamDeals.ro sansa de a castiga unul dintre cele opt premii puse la bataie. In campania de Black Friday din acest an intra produse din categorii esentiale precum: Casa si gradina, gadgeturi, sanatate si jucarii pentru copii. Utilizatorii au la dispozitie oferte la sute de produse din care pot alege ceea ce au nevoie"

Cele mai cautate produse de Black Friday 2021

TeamDeals.ro "Cumparatoriiau un comportament diferit. Barbatii se axeaza pe latura tehnica, preferand gadgeturile precum smartwatch-uri, GPS, camere auto, dar si accesorii pentru masina, in timp ce femeile sunt orientate mai mult pe cumparaturi pentru copii, jucariile fiind printre cele mai dorite de acestea, dar si pe decoratiuni (in special decoratiuni de sezon), accesorii pentru bucatarie si produse de beauty. Anul acesta insa, ne asteptam sa observam o crestere pentru produsele din Sanatate si Casa & Gradina"

De Black Friday 2021, facand cumparaturi de pe TeamDeals.ro, ai. Zilnic, incepand cu 12 noiembrie si pana pe 21 noiembrie, vei putea alege produsele dorite din categorii esentiale precum: Casa & Gradina, Gadgets & Electronice, Auto, Beauty, Sanatate, Copii si Fashion.Iar partea cea mai interesanta este ca poti alege unul dintre cele opt premii puse la bataie: un espressor manual, un ceas cu camera ascunsa, un set trollere din 3 piese, o drona Syma, un aspirator vertical Wanda, un set masa cu doua scaune, un cuptor electric sau un sandwich maker&grill.La fiecare comanda plasata ai posibilitatea de a alege produsul pe care vrei sa-l castigi. Pentru a avea mai multe sanse de castig, poti plasa mai multe comenzi. De asemenea, la fiecare comanda plasata ai sansa de a alege un alt premiu, inscriindu-te astfel in tragerea la sorti pentru doua, trei sau chiar mai multe premii pe care ti le doresti, astfel incat sansele de a castiga sa creasca., a declarat Daniel Dragomir, CEO Machteam Soft.Castigatorii celor 8 premii vor fi extrasi chiar de Mos Nicolae, pe 6 decembrie, prin intermediul aplicatiei random.org. Acestia vor fi anuntati telefonic de reprezentantii site-ului TeamDeals.ro, care ii va contacta pentru a stabili detaliile expedierii premiului.Cele mai cautate produse de Black Friday raman, in continuare, electronicele si electrocasnicele. In top urmeaza produsele de ingrijire personala si sanatate, urmate de gadgeturi, articole de fashion, accesoriile pentru casa si gradina, jucariile., a adaugat Daniel Dragomir, CEO Machteam Soft.