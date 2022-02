Șase avantaje pe care le oferă hrana uscată animalelor de companie

Hrana uscată este cea mai sigură și sănătoasă variantă pentru animalele de companie, întrucât conține cantitatea corectă de proteine, vitamine și minerale, necesare pentru o bună dezvoltare. În plus, hrana uscată prezintă mult mai puține riscuri decât cea crudă, care poate provoca diverse alergii. Dacă vrei să afli mai multe lucruri despre beneficiile pe care hrana uscată le oferă animalelor, citește rândurile de mai jos!

Poate fi cântărită ușor

Poate fi servită ușor

Are efecte benefice asupra sănătății animalelor de companie

Previne apariția tartrului

Este mult mai practică

Se găsește într-o gamă variată

Spre deosebire de hrana la conservă, cea uscată poate fi mult mai ușor de cântărit. Acest lucru este de mare ajutor mai ales dacă animalul tău de companie este la dietă, iar tu trebuie să îi reduci porțiile de mâncare. În plus, majoritatea furnizorilor de hrană uscată oferă și pahare pentru măsurat, extrem de folositoare atunci când vrei să cântărești porția exactă pentru câinele sau pisica ta.Hrana uscată poate fi servită instant, deoarece este concepută în așa fel încât animalele de companie să își dorească să o consume imediat. În plus, hrana uscată poate fi servită la temperatura camerei și poate fi păstrată chiar și mai multe luni la rând, fără să se deterioreze, mai ales dacă este păstrată într-o caserolă, departe de umiditate.În general, toți marii producători de mâncare pentru animale încearcă să creeze sortimente de hrană uscată cât mai sănătoase, alegând ingrediente de calitate, bogate în vitamine și minerale. Hrana uscată conține toate proprietățile necesare pentru întărirea sistemului imunitar, favorizarea unei digestii ușoare și consolidarea sistemului osos și a articulațiilor.Printre beneficiile hranei uscate se numără și prevenirea tartrului. Animalele de companie se pot confrunta cu această problemă, iar tartrul poate provoca diferite probleme, cum ar fi gingivita, o respirație urât mirositoare sau chiar căderea dinților. Însă, hrana uscată, dar și bețișoarele speciale pentru câini și pisici pot limita apariția tartrului pe dinții animalelor.Întotdeauna, hrana uscată este mult mai practică, deoarece o poți păstra pentru o perioadă mai lungă de timp, în pungi sau în caserole bine sigilate, fără să existe probleme. Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că ai depozitat hrana într-un loc uscat și răcoros, astfel încât să nu își schimbe gustul sau textura. De asemenea, hrana uscată este o variantă mult mai economică decât cea umedă, deoarece o poți cumpăra în cantități mult mai mari, la un preț mult mai mic. Iar printre aspectele practice se numără și faptul că hrana uscată poate fi transportată mult mai ușor, mai ales atunci când călătorești cu animalul de companie.Hrana uscată se găsește pe piață într-o varietate de forme, așa că întotdeauna ai la dispoziție o gamă largă de produse, din care poți alege sortimentele potrivite pentru câinele sau pisica ta. În funcție de regimul pe care trebuie să îl urmeze animalul tău de companie, poți alege diferite sortimente de hrană uscată: specială pentru animalele sterilizate, pentru juniori sau seniori. Întotdeauna, nevoile unui câine adult sunt diferite de cele ale unui pui sau de cele ale unui animal sterilizat. Tocmai de aceea, hrana uscată este soluția ideală, pentru că aceasta conține toate vitaminele și mineralele necesare pentru a răspunde tuturor nevoilor de alimentație ale animalelor.Așadar, hrana uscată este una dintre cele mai bune alegeri pentru animalele de companie, pentru că este bogată în nutrienții necesari unei bune dezvoltări. De asemenea, crochetele uscate le ajută pe animale să se mențină în formă, să aibă energie, dar și un sistem imunitar puternic. În plus, hrana uscată este disponibilă într-o varietate de sortimente, pentru diferite diete. Dacă ai întrebări în legătură cu hrana uscată potrivită câinelui tău , poți întotdeauna să ceri sfatul unui veterinar care cunoaște foarte bine produsele.