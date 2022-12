Sfaturi pentru a vă menține în siguranță cauciuciurile de iarnă

Iarna a venit iar zăpada va face în curând parte din decor. Este important să te asiguri că mașina ta are cauciucuri sigure și pregătite.

Verifică banda de rulare a anvelopei

Verifică presiunea aerului în anvelope

Verifică dacă ai anvelopă de rezervă

Fii atent la viteză

Nu depăși indicele de sarcină

Indiferent dacă ai cauciucuri noi ori cauciucuri second hand nu mai contează. Important este să te bazezi pe ele la drum de iarnă. Siguranța este scopul tau principal!Iată în cele ce urmează câteva sfaturi utile cu privire la anvelopele de iarnă pentru a te asigura că își fac treaba cu brio în acest sezon:Banda de rulare a cauciucurilor permite vehiculului să adere la drum în mod corespunzator și să mențină controlul în timpul mersului.Pentru ca anvelopele mașinii tale să ruleze cum trebuie, au nevoie de o adâncime bună a benzii de rulare. Iarna, ai nevoie de anvelope cu o adâncime mai mare a benzii de rulare în zăpadă, care să comprime zăpada în caneluri pe măsură ce acestea rulează in timpul mersului. Tocmai de aceea anvelopele de iarnă au o adâncime mai mare a benzi de rulare.Anvelopele de iarnă oferă o tracțiune mai bună decât anvelopele pentru toate anotimpurile și ajută, de asemenea, la prevenirea hidroplanării care are loc atunci când apa se acumulează între suprafața drumului și anvelopă. Hidroplanarea cauzează pierderea controlului și poate duce la derapaj.Indiferent de anvelopele pe care le ai și indiferent de adâncimea benzii de rulare, este bine să te asiguri că acestea sunt umflate corespunzător. Umflarea anvelopelor este deosebit de importantă în timpul iernii, deoarece presiunea din interiorul acestora scade pe măsură ce scade temperatura exterioară.Îți recomandăm să verifici presiunea în anvelope cel puțin o dată pe lună.Verificarea periodică a presiunii aerului în cauciucuri face oricum parte din protocolul verificarilor de rutină.Valoare presiunii recomandate la care cauciucurile să fie umflate este disponibilă în manualul de utilizare al mașinii ori pe un autocolant lipid de obicei pe ușa șoferului. O vizită la vulcanizare este cel mai la îndemnă pentru a face reglajele de presiune corect și în timp util.De cele mai multe ori anvelopa de rezervă este păstrată în portbagajul mașinii, dar ar trebui să te asiguri că este utilizabilă și sigură în cazul în care vei avea nevoie de ea, cu atât mai mult cand circuli la drum lung în afara localității, pe timp de iarnă.Verifică-i presiunea aerului și dacă este potrivită pentru sezonul rece.Încă nu ai schimbat anvelopele de vară cu cele de iarnă? Un set de cauciucuri second hand pot fi o afacere bună mai ales dacă le cumperi de la un furnizor de încredere.Iarna este oportun să acordăm mai multă atenție vitezei, chiar daca mașina este echipată corespunzător.Dacă doreai un motiv în plus pentru această conduită este bine să știi că evitând viteza crescută protejezi anvelopele.Dacă pleci în vacanță și intenționezi să iei bagaje grele, skiuri eventual, ai grijă că o greutate prea mare ce conduce la depășirea sarcinii maxime pentru care sunt evaluate cauciucurile mașinii tale le afectează.Depinde de anvelopa specifică la care te uiți, dar, în general, dacă există mai multe pete sau daune decât de obicei, ar putea fi o problemă legată de calitatea anvelopei și a siguranței la drum.Evident, poți găsi cauciucuri second hand chiar bune în piață mai ales dacă aparțin unor branduri renumite și pot fi net superioare unor anvelope noi dar no name.Când vrei să cumperi o anvelopă uzată, dar bună, regula generală ce se aplică este că trebuie să verifici două lucruri: adâncimea benzii de rulare și deteriorarea/uzura. Nu cumpăra nicio anvelope cu o uzură îndoielnică pentru a nu risca probleme majore la drum.Lagăsești mii de modele de cauciucuri noi si second hand.