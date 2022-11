Sunt mai bune plitele cu inducție decât cele pe gaz? Depinde...

Plitele cu inducție au apărut în anii 1920, deși prezența lor până acum câțiva ani, cel puțin în România, era limitată. Cu toate acestea, popularitatea lor recentă nu lasă loc de îndoială: plitele cu inducție au devenit preferatele multor români.

Plitele cu inducție funcționează pe baza unui electromagnet puternic care generează un câmp magnetic care, în contact cu un recipient metalic (oală, tigaie etc.), provoacă încălzirea acestuia. Diferența față de alte tipuri de gătit - gaz, electric și vitroceramică - constă în faptul că recipientul este încălzit, dar placa nu generează căldură reziduală.Aceste plite se bazează pe legea lui Faraday și, deoarece sunt mai eficiente, economisesc energie și bani. De asemenea, acestea sunt mai sigure. Nu ne putem arde dacă, după ce am gătit, punem mâna pe ea, deși vom simți căldura reziduală a recipientului pe care l-am gătit.Avantajele lor față de plitele cu gaz și cele din vitroceramică sunt de netăgăduit:- Durează mai puțin timp pentru a se încălzi, este capabil să fiarbă un litru de apă în mai puțin de jumătate din timpul unui aragaz cu gaz.- Acestea sunt mai sigure, deoarece încălzesc doar tigaia, în timp ce sticla rămâne rece (căldura din tigaie este transferată în mod rezidual pe farfurie, dar nu arde).- Sunt ușor de curățat: aproape niciodată nu trebuie să desprindeți nimic, ci doar să le ștergeți cu o cârpă.- Acestea sunt programabile, ceea ce ajută la controlul gătitului fără riscul de ardere.Dar există și dezavantaje:- Acestea sunt cea mai scumpă opțiune din punct de vedere financiar, deși există o gamă largă de prețuri.- Acestea pot fi utilizate numai cu anumite tipuri de vase de gătit compatibile (luați-vă gândul de la folosirea de tigăi sau cratițe de aluminiu sau de lut).- De asemenea, prețul actual al energiei electrice face ca utilizarea lor să fie costisitoare.După ce am văzut funcționarea, avantajele și dezavantajele plitelor cu inducție, vom analiza și alte două alternative la inducție: aragazul cu gaz și plita vitroceramică. Ambele sunt încă utilizate pe scară largă în casele noastre.Indiferent de tipul de gaz, acesta este clasic și avantajele sale sunt numeroase. Plita pe gaz vă permite să controlați rapid și precis focul; se încălzește foarte mult în - aproape - orice tip de recipient, iar prețul său este moderat (deși situația actuală se schimbă zilnic). Cei mai mulți dintre noi au învățat să gătească cu un aragaz pe gaz și știu că este ideal pentru mâncărurile tradiționale.Dar nu sunt numai avantaje, ci și dezavantaje:Deși suprafața este netedă, plitele pe gaz fac mai dificilă curățarea. Cu toate acestea, trucul clasic funcționează perfect: aduceți la fierbere o cratiță cu oțet și puneți arzătoarele în ea, astfel încât acestea să-și recapete aspectul mai mult sau mai puțin original.Gazul este mai delicat în cazul unei posibile scurgeri din cauza unei defecțiuni sau a unei neglijențe și, în acest sens, prezintă un risc pe care plitele cu inducție sau vitroceramică nu îl prezintă.A fost prima alternativă electrică la foc și avea nevoie doar de acces la o priză. Două motive pentru care a devenit rapid populară, deoarece a eliminat costurile de creare a infrastructurii de funcționare a gazului natural și, de asemenea, povara de a avea nevoie de butelii, în zonele unde infrastructura de gaz nu există.Problema este că, deși încălzește alimentele, o face foarte încet. Este posibil să profitați de căldura reziduală după ce o opriți, dar rămâne atât de caldă încât acest lucru se dovedește a fi mai degrabă un dezavantaj decât un avantaj.Ei bine, ca orice altceva în viață, depinde. Fiecare are propriile nevoi și nu există un tip ideal de plită care să se potrivească tuturor. Cu toate acestea, în opinia noastră, cel mai rău lucru de ales pentru gătit este plita vitroceramică. În comparație cu plitele cu inducție, acestea nu sunt suficient de ieftine pentru a compensa capacitatea lor slabă de încălzire.Dezbaterea se reduce de fapt la plita cu inducție și plita pe gaz. Prima are de partea sa viteza și comoditatea atunci când vine vorba de curățarea sa. Dar pentru cei cărora nu le pasă de așteptare și de curățenie, plitele cu gaz au un bonus gastronomic. Acestea sunt cele folosite în restaurante, permit utilizarea oricărui tip de ustensile de gătit și deschid ușa pentru cei mai experimentați să folosească tehnici precum flambarea.La plitele pe gaz, partea inferioară primește cea mai multă energie, dar flacăra (și, prin urmare, căldura) se răspândește spre margini, încălzind și părțile superioare.În cazul plitelor cu inducție, se încălzește doar partea inferioară a tigăii. Restul tigăii se încălzește în cele din urmă și el datorită conducției căldurii prin metal, dar la o intensitate mai mică.Acest lucru este foarte important pentru anumite tipuri de tigăi, cum ar fi woks, care trebuie încălzite în întregime. Acesta este un lucru care nu este niciodată perfect pe o plită cu inducție.