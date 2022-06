Tentoexpress ofera solutii inteligente pentru acoperirea teraselor exterioare

Stim cu totii ca rolul unei terase este acela de a oferi confortul optim, indiferent de anotimp. Cu toate acestea, o terasa exterioara nu va putea asigura protectie in sezonul rece sau in perioada precipitatiilor abundente. Astfel, solutiile pentru acoperirea si umbrirea terasei reprezinta cea mai potrivita optiune la care poti apela atunci cand iti doresti sa te bucuri de confort, indiferent de anotimp.

Pegole retractabile

Sistem de inchidere cu sticla glisanta

Despre compania Tentoexpress

Iata care sunt cele mai inteligente solutii pentru acoperirea teraselor exterioare pe care le regasesti in oferta companiei Tentoexpress:Pergolele retractabile reprezinta cea mai moderna solutie pentru acoperirea terasei exterioare. Daca iti doreti sa oferi o protectie sporita impotriva soarelui, dar in acelasi timp sa te bucuri de un spatiu aerisit, poti opta pentru pergole retractabile bioclimatice, usor de integrat in orice structura arhitecturala- https://tentoexpress.ro/pergole-retractabile/ Datorita lamelelor rotative din aluminiu, pergolele retractabile pot fi ajustate in functie de vremea de afara. Atfel, vei putea obtine o terasa uimitoare, atat din punct de vedere functional, cat si estetic. In cazul in care iti doresti sa o personalizezi si mai mult, poti opta pentru iluminare LED.Sistemul de inchidere cu sticla glisanta reprezinta o alegere eleganta si ofera protectie sporita impotriva intemperiilor, inclusiv pe timp de iarna. Mai mult decat atat, te poti bucura pe deplin de privelistea care te inconjoara. Sticla glisanta este special conceputa pentru a pastra caldura pe terasa ta, dar in acelasi timp, se poate deschide la nevoie. De asemenea, poti opta atat pentru sisteme manuale, cat si pentru cele electrice. Totul depinde de preferintele si nevoile tale. Indiferent de alegerea pe care o vei face, te vei bucura, cu siguranta, de o terasa moderna, eleganta si perfect functionala.Compania Tentoexpress a fost infiintata in anul 1974, in Salonic, Grecia, o tara recunoscuta si apreciata pentru stilul sau arhitectural diversificat. Pentru ca nevoile clientilor reprezinta cel mai important aspect din activitatea desfasurata de Tentoexpress, dupa fabricare, pergolele sunt testate pentru ca mai apoi sa fie implementate doar cele mai calitative modele, la cel mai bun raport calitate-pret.Daca inca nu stii ce sistem de inchidere este mai potrivit pentru terasa ta, compania Tentoexpress iti pune la dispozitie o echipa specializata, pregatita intotdeauna sa iti ofere cele mai bune solutii, adaptate nevoilor si spatiului tau.Toate pergolele disponibile in oferta Tentoexpress se diferentiaza prin calitate premium si cel mai avantajos pret de pe piata de profil din Romania!Lasa-te inspirat de adevaratii profesionisti, investeste in calitate si bucura-te de toate beneficiile pe care ti le ofera sistemele de umbrire premium atat din punct de vedere al design-ului, cat si al functionalitatii.