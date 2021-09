Tohani România: Un an excelent pentru Feteasca Neagră. Producția de struguri de calitate, în creștere cu 20%

Tohani Romania anunta ca vinul din acest an va fi unul de exceptie, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, productia de struguri de calitate superioara fiind in crestere cu peste 20% fata de anul precedent. Desi primavara nu a fost prietenoasa din punct de vedere al temperaturilor si precipitatiilor, vremea s-a mentinut calda si favorabila pentru soiurile cultivate, strugurii fiind mai echilibrati din punct de vedere al aciditatii si mai fructati, o asigurare ca vinul rezultat din productia de anul acesta va fi unul exceptional.

"Suntem in plin proces de cules, iar fiecare soi de struguri primeste o atentie speciala. Apoi, la mosie, selectam strugurii potriviti pentru fiecare eticheta. Folosim diferite metode de vinificare pentru etichete diferite, tocmai pentru a scoate in evidenta calitatea speciala a fiecarui soi. Totusi, oricat de mult a avansat tehnologia in acest domeniu, ingredientul care ramane constant este grija pentru un produs curat, autentic, de calitate superioara, cu care ne mandrim atat in Romania, cat si pe piata internationala"

Feteasca Neagra, vinul rosu preferat de romani

Interesul pentru Feteasca Neagra este tot mai mare, atat pe fondul cresterii notorietatii acestuia in randul consumatorului, dar si ca urmare a cresterii calitatii vinului. Avem aproximativ 100 hectare dedicate acestui soi, o vie in care am investit constant in ultimii 15 ani si care ofera in fiecare an tot mai multe confirmari, atat prin etichetele premiate, cat si prin cresterea vanzarilor. Consumatorii apreciaza atat caracteristicile aparte ale soiului, cat si experienta pe care o ofera acesta, experienta pe care incercam sa o impartasim cu fiecare vizitator ce ne trece pragul aici",

*Sondaj efectuat online in perioada 1-25 septembrie 2021, cu 366 de respondenti, 52% barbati.

**Top realizat la nivel international prin aplicatia Vivino, pe baza review-urilor consumatorilor si specialistilor in vin din intreaga lume

De la culegere, macerare, fermentare si pana la imbuteliere, la Tohani se folosesc cele mai potrivite tehnici si metode de a pune in valoare ceea ce ofera podgoria de 365 hectare, pentru a reflecta personalitatea fiecarui soi. Anul acesta, desi primavara capricioasa a pus sub semnul intrebarii productia de struguri, apropierea sezonului culesului ofera perspective optimiste asupra vinului ce va purta pe eticheta anul 2021, atat din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ.Redresarea vremii in iunie a influentat direct calitatea strugurilor de la Tohani, chiar daca acest lucru a inseamnat amanarea cu cateva saptamani a culesului, fata de o perioada obisnuita din punct de vedere climatic., a precizat Virgil Mandru, CEO si proprietar Tohani Romania.Cantitatea de struguri de calitate superioara ce va fi recoltata #AcasaLaFeteascaNeagra este cu 20% mai mare fata de anul precedent. O atentie deosebita este indreptata catre Feteasca Neagra, soiul de vin romanesc cu care Tohani isi doreste sa plaseze Romania pe harta internationala a vinului. Anul acesta Tohani isi propune sa mentina productia la aceleasi cote ca in 2020, cand a depasit 1 milion de sticle de Feteasca Neagra.De altfel, potrivit unui sondaj* recent efectuat online de Tohani la nivel national, peste 50% dintre romani ar prefera vinul rosu. Cand spun vin rosu, 87% dintre respondenti se gandesc la un soi romanesc, iar soiul care le vine imediat in minte este Feteasca Neagra (78%).#AcasaLaFeteascaNeagra, a mai precizat Virgil Mandru.***In ultimii ani, Tohani Romania a investit peste 6 milioane de euro in podgoria de Feteasca Neagra, linia de vinificatie dedicata si sustinerea vinurilor produse din acest soi - prin marketing local si prezenta internationala. Multiplu medaliat international, Apogeum Feteasca Neagra, vin nascut in podgoria Tohani si produs de microcrama Apogeum, a fost plasat printre 1% cele mai bune** vinuri la nivel mondial.