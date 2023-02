Trandafirul criogenat, cadoul perfect

Gestul de a oferi o floare este unul care arată că îți pasa de persoana de lângă tine. Florile sunt o modalitate de exprimare și reușesc întotdeauna să aducă un zâmbet pe buze.

Care sunt avantajele trandafirilor criogenați?

nu necesită întreținere. Poți să îl pui oriunde și poți uita de el. Acesta își va păstra forma și culoarea pentru foarte multă vreme;

rezistă până la 25 de ani sau chiar mai mult. Pentru asta trebuie să fie respectate câteva reguli cât se poate de simple: trandafirul nu trebuie să fie udat, nu trebuie să fie atins și nu trebuie să fie expus la soare;

poate avea mai multe culori. Spre deosebire de trandafirii naturali, cei criogenați pot fi vopsiți într-o varietate mare de culori. Aceștia pot fi roșii, albaștri, turcoaz, negri și chiar multicolori.

Trandafirii criogenați pot fi folosiți ca element de decor oriunde, atât în locuință, cât și în birou și pot fi achiziționați atât online, cât și din florării fizice.

De ce sunt puși trandafirii sub o cupolă de sticlă?

Există sute sau chiar mii de tipuri de flori pe care le poți oferi, însă cea mai populară este trandafirul. Cu o puternică semnificație în sparte, foarte frumos și disponibil în orice florărie, trandafirul este oferit zilnic, în toată lumea.Singura problema a trandafirului este faptul că este efemer. Chiar și această problema a fost rezolvată prin criogenare. Dacă vrei să oferi un trandafir unic, poți oferi un trandafir criogenat, sub o cupolă de sticlă. Acesta va păstra proprietățile florii proaspete și va rezista pentru totdeauna.Ce reprezintă criogenarea trandafirului?Este o metodă de conservare a florii pentru perioade de până la 25 de ani. Trandafirul este supus procesului de înghețare la temperaturi între -30 și -55 de grade Celsius, după care este îndepărtată apa din petale. Pentru o rezistenta cât mai bună, floarea criogenata este plasată sub vid (într-o cupolă de sticlă), ceea ce îi oferă protecție împotriva prafului, a umidității și a altor pericole.Un trandafir criogenat nu știrbește cu absolut nimic avantajele trandafirilor proaspeți. Este o soluție perfectă pentru cei care doresc să ofere o floare care să reziste întreaga viață. Printre avantajele principale ale unui astfel de cadou se numără și următoarele:Un prim motiv este faptul că sub cupolă nu au acces la aer și la umezeală, principalele pericole pentru integritatea lor. De asemenea, plasarea sub cupolă de sticlă îi protejează de atingeri.Cupolele au și avantaje estetice, însă. Acestea pot avea diverse forme și mărimi, ceea ce le face să se integreze mai bine în decorul casei sau al biroului.Ce poți face cu un trandafir criogenat?În această perioadă, este una dintre cele mai plăcute opțiuni de cadou de 1 si 8 martie . De asemenea, îl poți cumpăra pentru decorul propriilor spații, îl poți folosi ca decor în cadrul unor evenimente importante sau poți încerca să creezi diverse opere de artă, cum ar fi picturile murale cu flori criogenate, din ce în ce mai populare.