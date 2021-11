Trei sfaturi utile de urmat pentru un Black Friday reușit

black friday Romania Organizat anul acesta în noiembrie,2021 este ocazia perfectă pentru a începe să cumpărați cadouri de Crăciun pentru cei dragi sau să vă răsfățați achiziționând ceva personal la prețuri mai mici. Într-adevăr, în această zi, apar tot mai multe reduceri la cele mai populare categorii de produse: high-tech, electrocasnice, telefonie mobilă, bijuterii, parfumuri, îmbrăcăminte etc. Totuși, dacă majoritatea ofertelor sunt serioase și permit economii reale, este un fapt dovedit de-a lungul anilor că există și persoane sau firme care nu vor ezita să profite de pe urma acestui eveniment și vor încerca să facă profit pe cheltuiala dumneavoastră. Prin urmare, se recomandă să acordați atenție anumitor detalii mici, dar importante, pentru a vă proteja împotriva lor și pentru a evita orice surpriză neplăcută. Iată trei sfaturi utile care vă vor ajuta în acest sens.

1. Înainte de a cumpăra, identificați vânzătorul care a făcut oferta.

2. Atenție la reducerile excesive

3. Informați-vă despre dreptul dvs. de renunțare

Că sunteți pregătiți sau nu, cel mai mare weekend de cumpărături al anului se apropie cu pași repezi. Black Friday și Cyber Monday dau startul sezonului de sărbători. Așa că înarmați-vă cu răbdare, realizați-vă din timp lista de cumpărături și bugetul alocat acestora și profitați de oferte, dar mai ales distrați-vă alegând produsele și cadourile potrivite!

De Black Friday, mii de produse vor fi reduse, iar firmele își vor înmulți operațiunile comerciale. În timp ce site-urile mari de comerț electronic – precum Amazon, Emag etc. – oferă multe produse expediate direct din depozitele lor, ele au și o piață, așa-zisul marketplace. Datorită unui parteneriat cu site-ul, mulți mici vânzători își pot crește astfel vizibilitatea, oferindu-și produsele spre vânzare. Trebuie să fiți deosebit de vigilenți în acest moment, deoarece comandând de pe piață, puteți face afaceri cu un magazin situat în cealaltă parte a lumii. În acest caz, se pot aplica taxe vamale și prețul de transport poate crește semnificativ factura finală. În plus, s-ar putea să aveți bătăi de cap dacă trebuie să apelați la serviciul post-vânzare. Prin urmare, este necesară o mică verificare înainte de validarea comenzii. De asemenea, ideal ar fi să alegeți firme cunoscute și încercate deja.În timp ce Vinerea Neagră este o oportunitate de a face economii reale, este totuși recomandat să fiți atenți la ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Se poate întâmpla ca atunci când un comerciant își face reclamă cu o reducere de 70% sau chiar 80% la un produs la modă, să aibă de fapt stocuri foarte limitate, poate doar unul sau două exemplare. În plus, unele costuri pot fi ascunse, precum TVA-ul sau prețul de livrare. De asemenea, site-urile afișează uneori prețuri reduse artificial. Astfel de exemple au tot fost prezentate de-a lungul anilor: produse reduse la un preț mic de la unul triplu, când ele nu au avut niciodată acel cost inițial. În general, asociația de protecție a consumatorilor avertizează să fim precauți dacă reducerile oferite sunt mai mari de 25%.Ca și în cazul vânzărilor din timpul anului, puteți obține o rambursare pentru achiziția dvs. sau puteți face un schimb în anumite condiții. Dacă produsul pe care l-ați achiziționat în timpul Black Friday este defect sau are un defect ascuns, comerciantul ar trebui să îl poată repara, schimba sau rambursa. De asemenea, aveți la dispoziție un termen de 14 zile de la data primirii mărfii pentru a vă răzgândi, a returna articolul și a solicita rambursarea. Cu toate acestea, din acest drept de retragere sunt excluse anumite categorii de produse, precum cele susceptibile deteriorării rapide sau care nu pot fi returnate din motive de igienă.