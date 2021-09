Tuborg lansează Campania Muzica Unește alături de David Guetta

Muzica înseamnă putere și magie. Muzica înseamnă viață. În același timp muzica are puterea de a ne unii indiferent cât de diferiți suntem. Ne mișcăm cu toții pe același ritm și ascultăm ca un singur suflet.

Dintotdeauna, pentru totdeauna, Muzica Unește! Oriunde ai fi, oricine ai fi, te miști în același ritm, inima îți bate în același ritm, cu aceeași putere. De aceea, David Guetta împreună cu Tuborg unește fanii din întreaga lume cu una dintre cele mai recente piese, Get Together.Tuborg, împreună cu cel mai tare artist al momentului, te invită în turneu virtual cu piesa Get Together. Haide și tu alături de David Guetta și participă la show-uri pe tot globul. Pentru a intra în lumea virtuală, scanează QR codul de pe sticlele și dozele de Tuborg, apoi petrece alături de David Guetta, oriunde te-ai afla.Campania Muzica Unește își dorește să aducă împreună toți iubitorii de muzică într-un singur ritm, acela al muzicii care răsună puternic. Împreună cu David Guetta, Tuborg oferă oportunitatea unor experiențe cu totul noi și memorabile.David Guetta înțelege impactul pozitiv al muzicii asupra oamenilor, în special acum, când mulți se simt izolați: “În aceste vremuri, oamenii trebuie să simtă o conexiune cu restul lumii, iar muzica are puterea să facă asta. Este limbajul universal care unește lumea”. David continuă: “Știu că mi-am atins scopul, când oamenii se vor simți uniți. Cred că este extraordinar că Tuborg susține acest proiect. Pentru mine înseamnă enorm, pentru că am pus tot sufletul în acest demers”. Colaborarea cu Tuborg pentru a uni lumea prin muzică îi dă speranțe lui David pentru viitor: “Cred că urmează ani incredibili pentru industria muzicală. După ce oamenii au acumulat atâta presiune, acum vor petrece ca niciodată. Odată ce lumea se va redeschide să putem da spectacole, va fi epic, va fi magic.”David Guetta este reprezentativ pentru conceptul Muzica Unește prin întreaga sa carieră. Puțini artiști au capacitatea să împingă granițele dintre genuri muzicale și să influențeze întreaga industrie muzicală prin viziunea lor. “When Love Takes Over,” piesa de pe primul său album din 2009, ‘One Love’, a fost #1 în UK, “I Gotta Feeling” cântată de Black Eyed Peas și produsă de Guetta, a devenit un hit mondial, fiind #1 în 17 țări.La nivel global, a înregistrat vânzări de peste 50 de milioane de albume, iar numărul total de difuzări depășește 10 miliarde. A primit numeroase discuri de aur și platină, a fost votat world’s #1 DJ de două ori în 2020. Are la activ două premii Grammy din șase nominalizări.David Guetta domină scena muzicală de peste 20 de ani și, cu siguranță, mai are multe de arătat întregii lumi.Tuborg România este unul dintre cei mai mari producători de bere de pe piaţa locală și singurul berar din București dezvoltat printr-o investiție Greenfield. Tuborg România are un portofoliu format din mărci premium și superpremium, internaționale și românești, care include și o selecție variată de beri speciale. În prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg 0.0%, Carlsberg, Carlsberg 0.0%, Holsten, SKOL Original, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner, Grimbergen, Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, Bucur, Somersby şi Granini pe piaţa băuturilor răcoritoare.