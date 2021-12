Turneul „Cyber Christmas” de la MrBit Casino a pregătit 162 premii de la Apple și 787.625 RON cash!

Mr. Bit Casino organizeaza zeci de turnee de pacanele in acest final de an si ofera nu mai putin de 42 de iPhone-uri 13 Pro Max, 23 de MacBook Air, 23 de iPad Pro, 23 de iPad mini, 23 de Apple Watch Series 6, 28 de AirPods Pro si premii banesti in valoare de 787.625 RON.

Locul 1: iPhone 13 PRO Max (1 TB)

iPhone 13 PRO Max (1 TB) Locul 2: iPhone 13 PRO Max (512 GB)

iPhone 13 PRO Max (512 GB) Locul 3: MacBook Air de 13 inchi (256 GB)

MacBook Air de 13 inchi (256 GB) Locul 4: iPad Pro (256 GB)

iPad Pro (256 GB) Locul 5: iPad mini (256 GB)

iPad mini (256 GB) Locul 6: Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 Locurile 7-10: AirPods Pro

AirPods Pro Locurile 11-15: 1.250 RON

1.250 RON Locurile 16-20: 1.000 RON

1.000 RON Locurile 21-25: 750 RON

750 RON Locurile 26-35: 500 RON

500 RON Locurile 36-50: 250 RON

Mecanismul de participare la Mr Bit "Cyber Christmas"

Se acorda 1 punct pentru fiecare invartire care genereaza un castig mai mare decat pariul initial, dar nu mai mare de x14,9 valoarea mizei invartirii

Se acorda 25 de puncte pentru fiecare invartire care genereaza un castig intre x15 si x29,9 din pariul initial

Se acorda 100 de puncte pentru fiecare invartire care genereaza un castig de cel putin x30 miza plasata.

Cyber Black Friday, al patrulea din seria "Cyber Christmas", ii va premia pe primii 50 de utilizatori clasati in turneul desfasurat intre 23 si 29 noiembrie, la fel ca si in cadrul etapei de saptamana viitoare: Turneul Apple High-tech, care va avea loc intre 30 noiembrie si 5 decembrie.Acestea sunt premiile care vor fi acordare pentru urmatoarele doua concursuri:Distractia nu se incheie insa aici, deoarece dupa incheierea acestor doua turnee, maratonul de turnee va continua cu alte concursuri, care se vor desfasura pe o perioada de 3-4 zile, urmand ca intre 20 decembrie 2021 si 2 ianuarie 2022 sa se tina o serie de concursuri zilnice, pentru a le oferi mai multor jucatori ocazia de intra in posesia unor cadouri extraordinare.Rasfoieste toate detaliile despre turneele de pacanele Cyber Christmas de la Mr Bit: https://cazino-mrbit.com/news/turneul-digital-pro-max-de-la-mr-bit-romania Persoanele adulte, care au implinit varsta de 18 ani si au resedinta in Romania pot lua parte la turneele organizate de cazinoul Mr Bit plasand cel putin un pariu cu o miza de 2 RON pe unul dintre jocurile selectate de operator ca fiind eligibile pentru acel concurs.Ca exemplu, jocurile selectate pentru Cyber Black Friday sunt 9 Masks Of Fire, 9 Pots of Gold, Ancient Fortunes: Zeus, Arena of Gold, Book of Atem, Break Away, Break da Bank Again, Diamond Inferno, Football Star, Game Of Thrones 243 Ways, Immortal Glory, Immortal Romance, Lara Croft: Temples and Tombs, Lucky Leprechaun, Noble Sky, Playboy Fortunes, Playboy Gold Jackpots, Thunderstruck II si Wolf Howl.Clasamentul fiecarui turneu se stabileste in functie de castigurile obtinute la jocurile eligibile, avand in vedere urmatoarele criterii:Sunt eligibile doar pariurile cu miza de minimum 2 RON. De exemplu, daca mizezi 2RON la unul dintre sloturile eligibile si castigi 5 RON, atunci primesti 1 punct, daca castigi 30 RON, primesti 25 de puncte, iar daca castigi 60 RON, primesti 100 de puncte.Mr. Bit Casino are un portofoliu bogat, cu peste 4.000 de jocuri de cazinou: sloturi, video poker, blackjack, ruleta, poker si jocuri de live casino. Operatorul licentiat la ONJN ofera si numeroase bonusuri si promotii, pe langa atractivul pachet de bun venit. Pentru jucatorii romani se ofera plata cu cardul si cu numerar, prin intermediul TopPay. In cazul in care vei avea orice fel de nelamuriri, poti contacta echipa de asistenta Mr Bit Casino prin live chat, e-mail sau telefon.