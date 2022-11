O universitate din Statele Unite propune studenţilor un curs care îi învaţă să nu facă nimic

Universitatea Lawrence din Appleton, statul Wisconsin, a oferit, la începutul anului universitar 2022, un curs ce poate părea ciudat: studenţii sunt învăţaţi să nu facă nimic şi să se relaxeze.

Deşi surprinzătoare, ideea este cât se poate de serioasă, iar această disciplină neobişnuită a devenit cea mai populară din cadrul instituţiei, relatează revista „TIME”, citată de News.ro.Participând la acest curs, studenţii pot obţine credite universitare care vor fi adăugate la nota de la examenul final.Cincizeci şi doi de studenţi urmează acest curs în acest semestru - mai mulţi decât la orice alt curs de la această universitate privată, specializată în arte, care are aproximativ 1.500 de studenţi.Cum arată aceste cursuri? În primul rând, telefoanele sunt interzise la ore, iar profesorii oferă cunoştinţe axate pe „well-being”. De exemplu, se predau virtuţile mersului pe jos. Există, de asemenea, „cursuri de somn”, universitatea explicând că studenţii care dorm cel puţin 8 ore pe noapte au, în medie, o rată de succes mai bună decât cei care pierd nopţile. De asemenea, studenţii sunt încurajaţi să iasă din casă pentru 30 de minute fără telefon mobil. Sunt planificate şi alte activităţi: va veni cineva să le predea tai chi, vor fi ore de meditaţie. Practic, cursul îi învaţă pe studenţi cum să se relaxeze şi să se deconecteze.Constance Kassor, profesor asociat de studii religioase, recunoaşte că nu se aştepta ca „Doing Nothing” (Să nu faci nimic), cursul pe care îl propune, să aibă un asemenea succes. Ea crede însă că faptul că atât de mulţi studenţi au ales să urmeze acest curs arată că există o nevoie reală. Studenţii caută să afle cum pot să combată stresul în faţa provocărilor legate de sănătatea mintală şi a unei presiuni tot mai mari de a fi eficienţi.Echipa didactică a universităţii a pornit de la o constatare: într-o societate din ce în ce mai conectată, este nevoie de tot mai multă atenţie, datorată în special reţelelor sociale şi supraexpunerii la diverse „ecrane”, iar să reuşeşti să nu faci nimic chiar a devenit chiar ceva dificil.Această suprasolicitare modernă are consecinţe asupra psihicului studenţilor. Potrivit unui studiu recent publicat în „The Journal of Affective Disorders”, problemele de sănătate mintală sunt în creştere în campusurile universitare americane de ma ...citeste mai departe despre " O universitate din Statele Unite propune studenţilor un curs care îi învaţă să nu facă nimic " pe Ziare.com