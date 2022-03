Vrei sa ajungi la un salon dupa munca? Te programezi usor cu Stailer!

Traim vremuri in care timpul parca nu mai are nicio importanta. Zboara pe langa noi ca vantul si ca gandul, iar daca nu suntem bine organizati constatam la sfarsit de saptamana ca s-au adunat cam multe treburi de rezolvat. Un lucru in topul prioritatilor de care trebuie sa te preocupi este bunastarea ta. Fara o stare psiho-emotionala echilibrata, fara sa faci lucruri pentru tine ce iti cresc stima de sine, poti ajunge foarte usor sa te pierzi si sa ai stari depresive.

Avantaje multiple, indiferent de unde accesezi Stailer

Alatura-te si tu comunitatii Stailer!

Dar cand sa faci lucruri si pentru tine daca in weekend faci curat, cumparaturi si mancare si te odihnesti dupa o saptamana epuizanta. Din pacate traim vremuri in care relaxarea este mai degraba o recompensa pentru eforturile depuse, un lucru ce este extrem de toxic. Fiindca relaxarea este de fapt productivitate, iar oamenii ce stiu cand sa ia pauze au mai mari sanse de a da tot ce e mai bun la munca.Un mod prin care te relaxezi, prin care scapi de stresul acumulat de la munca, este sa mergi la un salon de hair&beauty. Si acum poti face asta foarte simplu dupa ce pleci de la munca. Te programezi usor cu Stailer , fie de pe platforma stailer.ro, fie din aplicatia dedicata ce o gasesti in Magazin Play, App Store, App Gallery. Poti face acest lucru in pauza de masa, in doar cateva minute! Mai jos afli totul despre programarile efectuate cu Stailer.Te programezi usor cu Stailer atat din pagina, cat si din aplicatie. Ambele variante sunt complet gratuite. Pe stailer.ro nu esti conditionat de crearea unui cont, poti face programari rapide si fara el. Dar daca vrei sa efectuezi mai multe programari va trebui sa completezi mereu datele tale. Contul te scuteste de acest aspect.Daca vrei acces si mai facil la programarile tale, instaleaza de aici aplicatia Stailer. Iti creezi un cont sau te conectezi cu pagina de Facebook. Apoi, cand iei o pauza, fa-ti o programare la salon! Iata avantajele:●Nu mai pierzi timp sunand la diverse saloane pentru o programare. Aplicand filtrele de cautare de pe Stailer, acesta iti gaseste saloanele care sa se plieze pe data si ora la care vrei sa mergi.●Nu mai trebuie sa suni nici pentru anularea programarilor. Daca te-ai razgandit sau a intervenit ceva in programul tau si nu mai poti ajunge la salon, anulezi programarea usor din cont. Nu se percepe nicio taxa.●Te poti programa oricand si nu-ti mai pierzi energia cautand saloanele pe Google.●Alegerea este in mainile tale! Fiecare salon are poze din locatie, lista cu preturi, durata serviciilor, locatia prin Google Maps si unele au chiar si recenzii de la alti clienti. Astfel vei lua alegerea perfecta de fiecare data.●Stailer este ajutorul tau si in caz de urgente! Daca trebuie sa ajungi la un eveniment important, cu Stailer iti maximizezi sansele de a gasi un salon disponibil unde sa ai parte de serviciile dorite.Bucura-te de programari usoare, rapide, fara sa mai suni vreodata la un salon. Rezervi locul in cateva minute de pe telefon. Stailer este indispensabil in ziua de astazi, in care timpul este dusmanul nostru. Afla mai multe de pe pagina oficiala.