10 lucruri pe care să le știi ca doctor la început de drum

Să fii un doctor bun înseamnă mai mult decât note mari la facultate și cunoașterea termenilor medicali. Necesită inteligență, motivație și alte câteva lucruri despre care poți afla citind în continuare.

Ai grijă de tine

Acordă atenție poliței de malpraxis

Fii un bun comunicator

Fii organizat

Fii empatic și deschis

Fii curios

Colaborează

Ești alături de pacient

Acordă atenție deosebită pacienților spitalizați

Învață să folosești tehnologia

Începem cu începutul. Doctorii dau sfaturi pacienților, pe care se întâmplă să le încalce ei înșiși. Este foarte important să ai grijă de propria sănătate înainte de a te aventura în îngrijirea pacienților.De asemenea, este esențial să acorzi timp pasiunilor, timpului petrecut alături de cei dragi și sportului. La fel de important este să recunoști primele semne ale burnoutului și să iei măsuri din timp pentru a preveni complicațiile.Pacientul este cel mai important, însă un doctor bolnav sau preocupat nu va da la fel de mult randament ca unul sănătos și cu o viață echilibrată. Deci, este recomandat să acorzi atenție alimentației, sportului și timpului liber. Lasă-ți și ție timp pentru a urma sfaturile pe care le dai pacienților.Polița de malpraxis este obligatorie și a fost introdusă în anul 2006 prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Trebuie să știi că încheierea sa reprezintă o condiție obligatorie pentru a te angaja.Pentru a face cea mai bună alegere în privința asigurării de malpraxis, poți alege un intermediar în asigurări care te va ajuta în acest sens. După ce depui acte necesare asigurare malpraxis vei obține asigurarea și vei putea practica în deplină siguranță.Asigurarea de malpraxis se încheie, în general, pe 12 luni, însă există și cazuri pe perioade mai scurte.Ca doctor este esențial să asculți pacienții. Aceștia îți vor spune ce îi doare, dacă îi lași. Comunicarea nu înseamnă neapărat să fii prietenul pacienților, ci te ajută să înțelegi preocupărilor oamenilor și să pui un diagnostic.Trebuie să fii capabil să pui întrebări pacienților despre durerea resimțită, medicamentele pe care le iau, ce alte tratamente au urmat etc. Un medic bun trebuie să fie sincer, însă optimist atunci când există o situație dificilă. Pacienții ar trebui să se simtă convinși că sfaturile tale și tratamentul recomandat îi vor ajuta să se simtă mai bine.Un pacient care are încredere în tine va fi mai dispus să urmeze tratamentul și recomandările tale. Ascultă cu atenție ceea ce spun și privește-i în ochi. Stai lângă ei și îmbărbătează-i atunci când trebuie să facă o analiză complicată.Nu poți avea succes ca doctor dacă nu ești atent și organizat. Pentru a-ți putea face cât mai bine meseria este indicat să fii foarte atent la detalii; în fond, orice lucru minuscul poate avea importanță majoră pentru sănătatea pacienților.Organizează-ți timpul pentru a te asigura că pacienții fac testele recomandate de tine, că le răspunzi la întrebări și că știu ceea ce au de făcut odată ce au plecat de la cabinet.Pentru pacienți nu contează ce facultate de medicină ai terminat sau ce note ai avut. Ei doresc să știe că îți pasă de ei și că îi vei ajuta să se simtă mai bine. De aceea, este necesar să fii empatic la nevoile lor, să le răspunzi la întrebări cât mai sincer, să le arăți că îți pasă.Prin grija pe care le-o porți, le arăți că asculți ceea ce spun. Pentru a le arăta că ești deschis, pune-le întrebări deschise, adică nu întrebări care pot primi răspunsuri de tip „Da/Nu”.Atunci când te confrunți cu simptome neobișnuite sau care nu se potrivesc cunoștințelor tale, trebuie să fii dispus să investighezi similar unui detectiv. Pentru a putea ajunge la un diagnostic corect, va fi nevoie de întrebări suplimentare, teste de sânge și alte analize.La nevoie, poți discuta cazul cu alți colegi de muncă sau să te interesezi online sau la bibliotecă pentru a vedea dacă există cazuri asemănătoare. Este esențial să iei aceste măsuri pentru a evita un diagnostic incorect.Acest punct se leagă de ceea ce am spus mai devreme. În vederea stabilirii unui diagnostic corect, discută cu alți medici, cu asistente sau cu alți specialiști din domeniul medical.Este posibil ca aceștia să fi fost expuși la cazuri asemănătoare cu ale tale și să te poată ajuta. Pentru probleme de mobilitate, este o idee bună să vorbești inclusiv cu fizioterapeuți sau kinetoterapeuți.Doctorii buni fac tot ceea ce le stă în putere pentru a-și ajuta pacienții să se simtă mai bine. Acest lucru înseamnă atât să îi asculți, cât și să îi ajuți cu investigațiile necesare sau să le recomanzi alți specialiști; de exemplu, dacă ești doctor de cardiologie și vezi că există probleme în zona abdominală. Acolo pot exista probleme de sănătate ale ficatului, rinichilor, vezicii urinare etc.De asemenea, un bun doctor își va ajuta pacientul cu recomandări generale de alimentație, pentru sănătatea mintală sau pentru a participa la terapie fizică.Nu doar pacienții care au nevoie de diagnostic sau de refacerea rețetei medicale vor trece pe la cabinet. Ci și pacienți spitalizați, care suferă anumite intervenții chirurgicale, iar ulterior trebuie să stea în spital câteva zile.Fii sincer, deschis și empatic. Pacienții vor dori să afle cum a evoluat operația, când vor putea pleca din spital și cum li se va schimba tratamentul.În pragul unei operații, pacienții vor fi temători, deci este de datoria ta să îi liniștești cu argumente valide și informații pertinente. Evită să fii foarte optimist dacă intervenția este periculoasă sau pot apărea complicații. Explică-le toate riscurile și ajută-i să aleagă cea mai bună variantă pentru situația lor.Este foarte important să știi să folosești un computer deoarece și sistemul de sănătate trece prin schimbări pentru digitalizarea informațiilor pacienților.Pentru ca pacientul să nu se simtă ignorat atunci când îi pui întrebări ale căror răspunsuri le notezi pe tabletă, privește-l în ochi la fiecare întrebare și cere clarificări acolo unde este cazul. De asemenea, este indicat să îi spui pacientului despre înregistrarea electronică a datelor, pentru ca acesta să nu creadă că îl ignori.După notarea informațiilor necesare, lasă-ți câteva minute pentru a discuta cu pacientul. Acordă-i atenție și solicită întrebări suplimentare, acolo unde este nevoie.De asemenea, în ultimii ani este foarte populară și telemedicina. Un doctor bun trebuie să știe să se folosească de camera video a computerului pentru a stabili diagnostice simple sau să folosească aplicații dedicate.Ca doctor, vei avea fel de fel de cazuri de la banale și ușoare la complicate sau chiar dificile. Asigură-te că ești deschis și comunici eficient atât cu pacienții, cât și cu alți doctori. Pune întrebări când există nelămuriri, privește oamenii în ochi și sărbătorește-ți succesele. Prin această meserie ai șansa de a salva viața unui om, la propriu.