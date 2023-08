3 motive pentru care angajații vor ca ședințele online să fie înlocuite de întâlniri în persoană

În ultimii ani, modul de lucru s-a transformat radical, factorul declanșator al acestor modificări fiind pandemia. Mulți angajați au fost nevoiți, brusc, să își părăsească birourile și să lucreze de acasă.

Nevoia de socializare și de apartenență

Colaborarea mai eficientă

Nevoia de a separa munca de viața de acasă

În concluzie, angajații își doresc să înlocuiască ședințele online cu întâlnirile în persoană, la locul de muncă. Nevoia de socializare și apartenență, colaborarea eficientă și necesitatea de a separa munca de viața personală sunt câteva dintre motivele care susțin această preferință. Chiar dacă ședințele online aduc beneficii, întâlnirile față în față sunt esențiale pentru construirea unor relații solide, pentru crearea unui mediu de lucru echilibrat și pentru o comunicare mai eficientă.

Această tranziție a fost, inițial, dificilă, însă aceștia s-au adaptat și, datorită tehnologiei, au reușit să își desfășoare activitatea. Cu toate acestea, pe măsură ce ne-am adaptat noii realități, a reapărut nevoia de întâlniri în persoană, pentru a discuta și a colabora.În acest articol, vei afla trei motive pentru care angajații își doresc să înlocuiască ședințele online cu întâlnirile în persoană, din dorința de a readuce echilibrul și interacțiunea umană în mediul lucru.Potrivit unui studiu inițiat de Genesis Property, compania românească fondată de antreprenorul Liviu Tudor , 52% dintre angajați își doresc ca ședințele online să fie înlocuite de întâlnirile în persoană, iar 31% își doresc să vină mai des la birou, pentru un plus de socializare.Chiar dacă tehnologia ne permite să comunicăm, există, totuși, o nevoie umană de interacțiune față în față. În timpul ședințelor online, este adesea dificil să simți conexiunea autentică, ce apare în timpul întâlnirilor în persoană.De asemenea, interacțiunea față în față le oferă angajaților oportunitatea de a construi și de a consolida relațiile cu membrii echipei. Acest aspect le va oferi sentimentul de apartenență în cadrul unei echipei și, astfel, se vor simți mai implicați în activitățile de lucru.Comunicarea și colaborarea eficientă sunt esențiale în succesul organizației. Potrivit aceluiași studiu menționat anterior, 21.5% dintre respondenți ar veni mai des la birou, pentru a obține mai multă eficiență.Ședințele online pot fi adesea consumatoare de timp și pot provoca dificultăți în ceea ce privește eficiența comunicării. Întregul proces poate fi încetinit din cauza problemelor tehnice și a instabilității conexiunii, iar aceste aspecte pot fi frustrante pentru angajați și se pot reflecta în productivitatea și modul lor de lucru.În plus, mai mult de un sfert dintre angajați au recunoscut că participă la ședințele online din mașină sau din mijloacele de transport în comun. Astfel, aceștia nu pot acorda întreaga atenție discuției și nu pot contribui eficient la procesul de luare a deciziilor.În schimb, ședințele față în față facilitează comunicarea între angajați. Ei pot interacționa într-un mod mai natural, pot genera idei mai rapid și pot rezolva probleme în timp real.Separarea muncii de viața personală este o adevărată provocare pentru mulți dintre angajații care lucrează de acasă, pentru că ședințele online au loc în același mediu în care își petrec timp cu familia și se relaxează.Întâlnirile în persoană separă spațiul personal de cel profesional și oferă angajaților oportunitatea de a se afla într-un alt decor și într-un mediu dedicat exclusiv muncii. Acest lucru facilitează concentrarea și implicarea în discuții, eliminând distragerile de acasă, precum responsabilitățile familiale sau treburile casnice.Această separare este esențială pentru menținerea unei vieți echilibrate și a unei stări de bine. În caz contrar, angajații se pot simți copleșiți și epuizați, iar randamentul lor poate să scadă.În plus, separarea muncii de viața personală duce la o creștere a productivității și a eficienței în cadrul activităților profesionale.