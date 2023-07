Cel mai bun loc de muncă din România. Compania multinațională care devine angajator de top în țara noastră

Mediul de lucru, precum procedurile interne, politicile de resurse umane și implicare socială, lucrul în echipă, oportunitățile de dezvoltare la nivelul companiei sunt câteva dintre criteriile care i-au adus companiei care deține McDonald’s certificarea „Best Place to Work”.

Titlul a fost acordat în mai 2023 de autoritatea globală independentă Best Places to Work Program."McDonald's a primit certificarea pentru „Best Place to Work" în România, în semn de recunoaștere a angajamentului companiei față de calitatea mediului de lucru a celor peste 5.400 de angajați la nivel național", se arată în comunicatul companiei.Distincția a fost acordată prin programul „Best Places to Work", o inițiativă globală de evaluare în domeniul resurselor umane și plasează astfel McDonald's România în rândul celor mai apreciate companii din România, așa cum reiese din evaluările propriilor angajați. Programul premiază angajatorii care se remarcă prin standarde înalte privind mediul de lucru, cultura organizațională și oportunitățile de dezvoltare profesională.„Suntem onorați să fim recunoscuți ca un angajator de top din România. Este o reușită care ne arată că mediul de lucru și beneficiile pe care le oferim sunt apreciate de echipă. La McDonald's, credem că oamenii sunt cea mai importantă resursă și știm că succesul nostru depinde de satisfacția lor. De aceea, ne asigurăm că toți angajații simt că sunt încurajați să-și atingă potențialul și că au parte de sprijin, pentru a pune bazele unei cariere de succes. Organizăm constant programe de training și dezvoltare profesională, oferim oportunități de avansare accelerată, recompensăm angajații cu reușite deosebite și promovăm din interior, peste 90% dintre managerii noștri începându-și cariera în restaurantele McDonald's", a declarat Paul Drăgan, Director General McDonald's în România.Certificarea „Best Place to Work" este acordată în urma unui proces complex de evaluare a opt factori ce țin de mediul de lucru, precum procedurile interne, politicile de resurse umane și implicare socială, lucrul în echipă, oportunitățile de dezvoltare la nivelul companiei. Scorul total obținut de McDonald's este de 90% și reflectă un nivel ridicat al angajamentului angajaților. În plus, conform datelor colectate pe parcursul procesului de certificare, compania a obținut un rezultat de peste 94% în secțiuni precum lucrul în echipă, relația cu managerii, leadership, acțiunile de responsabilitate socială, calitatea politicilor de resurse umane.În fiecare an, programul global de certificare „Best Places to Work" colaborează cu organizații din diferite industrii pentru a le ajuta să măsoare și să-și îmbunătățească practicile de resurse umane și să aibă acces la instrumentele și expertiza de care au nevoie pentru a realiza schimbări eficiente și durabile în organizațiile lor.