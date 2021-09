SC. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. ANUNTA inceperea procedurii de selectie a unui candidat pentru functia de Director economic

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art 35, alin (6):

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA



A N U N T A

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

Procedura de selectie se desfasoara in trei etape succesive:

Criterii de evaluare:

Inceperea procedurii de selectie a unui (1) candidat pentru functia de Director economic.Aplicantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:-indeplinesc conditiile cerute de lege pentru ocupare functiei de director economic, in cadrul unei societati comerciale;-au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;-sunt absolventi de studii superioare economice, cu diploma de licenta si diploma de master;-au experienta relevanta (de minim 10 ani) in domeniul financiar-contabil;calitatea de expert contabil;-au o cunoastere aprofundata a cadrului legislativ si de reglementare in domenii de activitate ale societatii;-au experienta in elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative;-au exercitiu deplin al drepturilor civile si politice;-sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce i-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;-au o stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;-nu au antecedente penale.-scrisoare de intentie;-Curriculum Vitae in format Europass;-cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are cazier judiciar;-copii ale actelor de studii;copie carnet expert contabil;-copie act identitate;-adeverinta medicala care sa ateste o stare de sanatate corespunzatoare;- documente care sa ateste activitatea desfasurata in functii de conducere din domeniul financiar-contabil.-selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei scurte;- selectia candidatului din lista scurta;-interviul.- Experienta in conducerea domeniului financiar-contabil in intreprinderi publice ori in societati comerciale din sectorul privat;-Nivelul educatiei, a pregatirii profesionale, a competentelor dobandite;-Competente de managament referitoare la: orientare catre rezultate, planificare si organizare, abilitati de comunicare, capacitate de luare a deciziilor, capacitate de analiza si sinteza;-Planul privind organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile.Dosarul de candidatura se va depune pana cel tarziu, la data de 25.10.2021, la sediul SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. (str. Lt.Stancu Ion,nr. 1,Targoviste) in plic inchis si sigilat pe care sa se mentioneze: "Aplicatie pentru functia de Director economic al SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA." precum si urmatoarele date ale candidatului: (numele si prenumele, domiciliul si adresa de e-mail).Evaluarea candidatilor si intocmirea listei scurte, se va desfasura in perioada 26.10.2021 - 27.10.2021.Evaluarea candidatilor din lista scurta, se va desfasura in perioada 28.10.2021.Interviul pentru candidatul selectat va avea loc in data de 29.10.2021.Candidatii vor fi anuntati prin e-mail asupra datei si orei la care sunt programati pentru interviu.Rezultatele selectiei vor fi comunicate in termen de trei zile de la data mentionata mai sus.Pentru informatii suplimentare, se va utiliza numarul de telefon: 0245612168.