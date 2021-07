Peste 100 de tari sustin adoptarea unui impozit minim la nivel global pentru corporatii

Secretarul Trezoreriei americane, Janet Yellen, a anuntat joi ca un grup de 130 de tari s-au exprimat in favoarea adoptarii unui impozit minim la nivel global pentru corporatii (GMT), in cadrul unui acord mai larg de reformare a sistemului fiscal international, transmite CNBC.

Daca va fi pus in pracica pe scara larga, acest impozit va pune capat practicii marilor corporatii de a cauta jurisdictii cu impozite mici, cum sunt Irlanda si Insulele Virgine Britanice, in care sa isi inregistreze sediile centrale, chiar daca clientii si directorii lor se afla in alta parte."De zeci de ani, Statele Unite au participat la o concurenta fiscala internationala in care se infrangeau singure, reducand impozitele companiilor doar pentru ca alte natiuni sa le scada ca raspuns.Rezultatul a fost o cursa globala pana la capat: cine putea reduce rata corporativa mai mult si mai repede? Nicio natiune nu a castigat aceasta cursa ", a afirmat Yellen intr-un comunicat referitor la acord."Acordul de astazi, convenit de 130 de tari care reprezinta mai mult de 90% din PIB-ul global, este un semn clar: cursa catre partea de jos este cu un pas mai aproape de incheiere ", a spus Yellen.Acordul ar include, de asemenea, un cadru pentru eliminarea taxelor pe serviciile digitale, care viza cele mai mari companii americane de tehnologie. In locul lor, oficialii au fost de acord cu un nou plan fiscal, care ar fi legat de locurile in care multinationalele isi desfasoara activitatea, mai degraba decat de unde au sediul central.O mare parte a bazei pentru adoptarea unui GMT a fost deja pusa de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care a lansat un plan in toamna trecuta, o abordare cu doi piloni a impozitarii internationale.Cadrul inclusiv al OCDE privind eroziunea bazei si schimbarea profitului, cunoscut sub numele de BEPS, este produsul negocierilor cu 137 de tari membre si jurisdictii. Anuntul lui Yellen nu a inclus nivelul real real al GMT, dar administratia Biden a presat ca acesta sa fie de cel putin 15%.Ministrii de finante ai G-20 si guvernatorii bancilor centrale urmeaza sa se intalneasca la Venetia, Italia, la sfarsitul acestei luni, fiind de asteptat ca planul fiscal international sa fie pe primul loc pe ordinea de zi.Acordul referitor la GMT reprezinta o parte esentiala a ceea ce presedintele Joe Biden a numit "o politica externa pentru clasa de mijloc".