Acțiunile Alibaba s-au prăbușit, după ce presa din China a anunțat că un cetățean pe nume Ma a fost reținut

Anunțul care a circulat în presă potrivit căruia o persoană cu numele de familie Ma din oraşul chinez Hangzhou - unde se află sediul Alibaba - a fost reţinută a dus la prăbușirea cu până la 9,4% a acțiunilor companiei de comerţ electronic, cofondată de Jack Ma.

Televiziunea de stat chineză CCTV a anunţat marți că o persoană pe nume Ma a fost plasată sub "măsuri obligatorii" la 25 aprilie, fiind suspectată de "complicitate cu forţele ostile anti-China din străinătate" pentru "incitare la secesiune" şi "incitare la subminarea puterii de stat", scrie CNN.Raportul, care conține o singură frază, a fost preluat rapid de alte instituţii media de stat şi de platformele de ştiri chineze și a declanşat vânzări de panică în Hong Kong, ştergând în câteva minute aproximativ 26 de miliarde de dolari din valoare de piaţă a Alibaba.În mijlocul freneziei, Hu Xijin, fostul redactor-şef al tabloidului naţionalist de stat Global Times, s-a grăbit să precizeze pe Weibo, reţeaua chineză de tip Twitter, că raportul a fost înşelător deoarece numele suspectului în cauză are trei caractere. Numele chinez al lui Jack Ma, Ma Yun, are doar două caractere. Ulterior, CCTV şi-a actualizat discret ştirea originală pentru a se potrivi cu evaluarea lui Hu.Pentru a risipi şi mai mult îngrijorările, Global Times a relatat că bărbatul acuzat s-a născut în 1985 în Wenzhou (în timp ce Jack Ma s-a născut în 1964 în Hangzhou) şi a lucrat ca director de cercetare şi dezvoltare hardware la o companie IT.Clarificările au dus la o revenire, Alibaba recuperând majoritatea pierderilor până la sfârşitul zilei.