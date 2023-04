Activitatea fabricilor - afectată la nivel global – TradeVille

Preturi Mai Mari La Poarta Fabricii

In februarie 2023, preturile producției industriale au scăzut cu 0.3% fata de ianuarie 2023, dar au înregistrat o creștere cu 21.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare creștere a preturilor pe piața interna a fost calculata pentru industria energetica (+39.9% vs 2022), urmata de industria bunurilor de uz curent (+17.7% vs 2022) si industria bunurilor de folosința îndelungata (+11.3% vs 2022). (Sursa: INS)Activitatea Fabricilor – Afectata La Nivel GlobalActivitatea fabricilor la nivel mondial a scăzut in luna martie, întrucât consumatorii, care sunt sub presiunea unor costuri de trai tot mai mari, si-au redus cheltuielile. Astfel, activitatea de producție din SUA a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii aproape 3 ani, indicele PMI atingând un nivel de 46.3, de la 47.7 in februarie – aceasta fiind a cincea luna consecutiva de contracție a industriei prelucrătoare. In zona euro, fabricile au înregistrat de asemenea o noua scădere luna trecuta, cu un indice PMI care a atins 47.3 puncte, de la 48.5 in februarie. Activitatea de producție din Germania s-a contractat in martie in cel mai rapid ritm din ultimii aproape trei ani, in timp ce cererea slaba a continuat sa tragă in jos si sectorul producției industriale din Franța. Nici Asia nu a scăpat de scăderi, indicele PMI al industriei prelucrătoare din China s-a situat la 50 in martie, mult sub previziunile pieței de 51.7 si sub nivelul de 51.6 din februarie. O situație similara s-a înregistrat si in Coreea de Sud si Japonia. (Sursa: Reuters)Germania Pare Sa Scape De RecesiuneGermania ar putea sa scape la limita de o recesiune, in condițiile in care economiștii prognozează o creștere modesta a economiei in T1 2023. Astfel, conform unor estimări a 4 institute germane si unul austriac, PIB german este așteptat sa crească cu 0.1% in T1 2023, după o contracție de 0.4% in T4 2022. Pentru tot anul 2023, specialiștii prevăd o creștere economica in Germania de 0.3%, fata de contracția de 0.4% prognozata in toamna. Inflația este așteptata sa se situeze la un nivel de 6% in 2023. (Sursa: Reuters)Romanii – Îngrijorați De Costul De TraiDatele recentului Eurobarometru arata ca peste jumătate dintre romani sunt îngrijorați de creșterea preturilor si costul de trai ridicat, iar 4 din 10 respondenți au estimat ca situația lor financiara va stagna in următorul an. Pe de alta parte, 58% dintre participa ...citeste mai departe despre " Activitatea fabricilor - afectată la nivel global – TradeVille " pe Ziare.com