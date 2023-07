Tipurile de anunțuri vizate de ANAF pe platformele de vânzare. Când intră o persoană fizică în vizorul inspectorilor fiscali

Începând din luna iunie 2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis notificări către 2.851 de persoane care nu și-au declarat veniturile din desfășurarea de activități comerciale pe platforme de vânzare online, arată hotnews.ro. ANAF urmează să demareze un nou val de somații care vizează peste 8000 de persoane care au vândut bunuri pe internet. Conform unui expert contabil contactat de Ziare.com, diferența în cazul unei inspecții fiscale se face în funcție de frecvența anunțurilor și de tipul bunurilor puse la vânzare.

Conform ANAF, persoanele fizice vizate au fost notificate în vederea conformării voluntare și îndrumate să depună formularul 212 – Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, urmând ca în etapa a doua să fie notificate încă aproximativ 8.000 de persoane fizice care au obținut venituri din trimiteri contra ramburs, încasate în conturile personale.ANAF are în vedere activitățile comerciale desfășurate pe platforme de vânzare precum OLX, Publi24, TeamDeals sau Okazii.Începând cu ianuarie 2023, a fost instituită și declarația D395 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către curieri, fiind depuse primele declarații informative, aferente lunii decembrie 2022.Distincția făcută de inspectorii financiari: ANAF depistează anunțurile de vânzare cu scop comercialNu există o normă fiscală care să delimiteze numărul de bunuri din proprietatea personală care poate fi vândut fără obligația de a depune declarația unică, explică Marius Țecu, expert contabil, pentru Ziare.com. ”Nu este stipulat nicăieri că dacă vinzi două bunuri personale trebuie să declari venitul, dar dacă vinzi peste cinci, trebuie să-l declari, nu există așa ceva.”Expertul a precizat că inspecțiile din partea ANAF au în vedere în primul rând scopul cu care se realizează tranzacția. Dacă există tranzacții repetate pe care o persoană fizică o desfășoară și preponderent sunt vândute același tipuri de bunuri, atunci cazul intră sub jurisdicția ANAF fiindcă e clar pentru inspectori că scopul este unul economic.”Dacă o persoană vinde azi o masă de birou fiindcă nu mai avea nevoie de ea și apoi va vinde mobila de bucătărie fiindcă își schimbă mobilierul din locuință, ANAF nu are de ce să se sesizeze. Bunurile personale nu sunt impozitate. Însă dacă o persoană vinde numai mese de birou, același tip, model, cu o recurență vizibilă, scopul este identificat ca unul economic și vânzătorul va avea obligația să depună acea declarație unică”, a precizat expertulUn inspector ANAF va intra pe profilul de pe o platformă de vânzare de bunuri a unei persoane fizice și va audita tipul de bunuri puse la vânzare. Țecu a explicat că sunt oameni care publică anunțurile lor de vânzare și pe grupuri de Facebook, online, în diferite comunități, iar cel mai grăitor indiciu va fi volumul ridicat de produse scoase la vânzare. ”Sigur că poți vinde echipamente moto pe un grup de pasionați de motociclete, dar se pune întrebarea la un punct – câte echipamente moto poți avea tu în casă?”.Plățile ramburs sunt monitorizate, dar tot tipurile de bunuri la vânzare sunt indiciul principalConform Hotnews, cei care au primit o adresă de la Fisc trebuie să depună Declarația unică, fiind considerate venituri din activități independente. În caz contrar, urmează să fie supuse controlului Direcției Generale Antifraudă Fiscală.Pentru persoanele cu venituri de peste 500.000 lei, în primă fază, a fost inițiată verificarea documentară, un control care se face de la sediul ANAF, urmând ca la finalul controlului să se emită decizie de impunere. Unele persoane, dintre cele care au primit notificări, au avut venituri sub 200.000 lei.ANAF folosește și datele primite de la curieri pentru a identifica persoanele care intră sub control fiscal.Metodele de plată folosite de oameni pot fi relevante în cazul urmăririi tranzacțiilor ramburs pentru inspectorii ANAF, dar acestea vor fi mereu coroborate și cu tipurile de bunuri pe care o persoană le are la vânzare. Desigur, pot avea loc erori. ”Poate o persoană are o casă mai mare și își schimbă toată mobila pur și simplu. Dacă un inspector ANAF va considera că sunt întreprinse tranzacții economice, o persoană de bună-credință va putea demonstra cu ușurință că și-a reînnoit mobila, va putea prezenta inspectorului ANAF factura pentru mobilierul nou, de exemplu, iar situația se va clarifica ușor și nu se va pune problema încadrării cazului în categoria tranzacțiilor economice.Am participat la numeroase inspecții și e mai mult decât clar că oricât de mult ar încerca o persoană să acopere anumite tranzacții economice, scopul și frecvența lor va fi clară pentru oricine”, a declarat Marius Țecu....citeste mai departe despre " Tipurile de anunțuri vizate de ANAF pe platformele de vânzare. Când intră o persoană fizică în vizorul inspectorilor fiscali " pe Ziare.com