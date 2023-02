Arhitecții cer vehement menținerea în vigoare a PUZ Zone Protejate București. ”Sperăm că împreună vom putea ajunge la o rezolvare”

Ordinul Arhitecților din România (OAR) a transmis miercuri, 8 februarie, că susține menținerea în vigoare a Planului Urbanistic Zonal – Zone Construite Protejate (PUZCP), având în vedere valoarea patrimoniului cultural arhitectural-urbanistic al Bucureștiului și interesul public pe care o astfel de documentație îl servește.

„Dată fiind valoarea patrimoniului cultural arhitectural-urbanistic al Bucureştiului şi importanţa PUZCP în gestionarea acestui patrimoniu (...) şi dat fiind interesul public pe care o astfel de documentaţie îl serveşte, afirmăm nevoia imperativă de a menţine în vigoare această reglementare.De asemenea, reafirmăm interesul OAR pentru reglementarea urbanistică adecvată în cazul Municipiului Bucureşti - ca şi în orice alt loc din ţară. Am comunicat public acest interes cu prilejul întâlnirii de lucru pe care am avut-o cu prefectul Municipiului Bucureşti în data de 19 octombrie 2022, oferindu-ne sprijinul profesional în acest sens", se arată într-un comunicat postat pe site-ul OAR.Ordinul Arhitecţilor din România salută invitaţia la dialog lansată de primarul Capitalei şi menţionează că reprezentanţii săi vor participa miercuri la întâlnirea propusă de edilul general.„Sperăm că împreună vom putea ajunge la o rezolvare pozitivă în acest caz", transmite sursa citată.OAR menţionează că PUZCP este documentaţia de urbanism care are ca scop protejarea valorilor de patrimoniu de interes naţional. Totodată, legile nr. 5/2000 şi 350/2001 transpun prevederile cuprinse în convenţii europene precum: Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic, Convenţia europeană a peisajului.„PUZCP Bucureşti reprezintă, începând din anul 2000, baza pentru protejarea integrată a patrimoniului imobil din oraşul istoric. Este un document care a asigurat, atunci când a fost corect aplicat, echilibrul între interesele private multiple asociate vieţii urbane şi dezvoltării, cu interesul public al protejării valorilor de patrimoniu cultural. PUZCP este în prezent singura documentaţie de reglementare care se bazează pe o cunoaştere detaliată şi o viziune largă asupra valorilor şi potenţialului de devenire al oraşului istoric", se mai arată în comunicat.OAR atrage atenţia şi asupra „deficienţelor bine-cunoscute ale gestionării" patrimo