O fabrică de armament din Transilvania crește producția de muniție de tip NATO. Investiție în modernizarea unei hale

Uzina Mecanică (UM) din Cugir va reabilita o hală industrială în scopul creșterii capacității de producție și a diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO.

Compania de stat a lansat o licitație pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind „Modernizarea în vederea creșterii capacității de producție și a deversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO, calibru 5,56X45 mm și 12,7X99 mm".Valoarea totală este estimată la 1.200.000 de lei, fără TVA. Potrivit temei de proiectare, se propune reabilitarea și consolidarea structurală a Halei industriale și corpului administrativ – obiectiv 31, printr-o serie de consolidări, astfel încât aceasta să corespundă condițiilor impuse pentru producția de muniție.După efectuarea lucrărilor de consolidare, se vor crea goluri și compartimentări astfel încât să satisfacă cerințele tehnologice ale beneficiarului. Tâmplăria exterioară și interioară urmează să fie înlocuită integral. De asemenea, se vor reface integral instalațiile electrice, sanitare, termice, tehnologice, instalațiile de semnalizare și stingere a incendiilor, mașinile, utilajele, aparatura, echipamentele de protecție și substanțele pentru prevenirea și stingerea incendiilor, instalații de supraveghere video și instalații automatizări, alarme și acces. Clădirea urmează să fie termoizolată și hidroizolată, iar finisajele interioare și exterioare vor fi refăcute.La UM Cugir, societate subordonată companiei Romarm, se fabrică armament de diverse calibre, pistol automat şi semiautomat de calibru 9 mm, accesorii şi muniţie tip NATO. Aici lucrează circa 1.000 de angajați. În urmă cu 1 an, ministrul Economiei, Florin Spătaru, susținea, după o vizită la UM Cugir, că există personal care munceşte în condiţii grele, cu utilaje vechi de 50 de ani, dar şi angajaţi care lucrează în secţii modernizate cu utilaje automatizate, de ultimă generaţie.„Am intrat în fiecare secţie şi am discutat cu angajaţii aflaţi la lucru. Am observat că există două realităţi total diferite pentru cei care muncesc atât la Fabrica, cât şi la Uzina Mecanică. Mai exact, există personal care munceşte în condiţii grele, cu utilaje vechi de 50 de ani, dar şi angajaţi care lucrează în secţii modernizate cu utilaje automatizate, de ultimă generaţie.