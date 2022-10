Ultima asfaltare pe autostrada A10, la 8 ani de la demararea lucrărilor. Se finalizează zona alunecării de teren de la Oiejdea

Pe autostrada A10 s-a turnat ultimul start de asfalt, la 8 ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Este vorba despre asfaltarea unei lungimi de circa 1,2 kilometri din zona alunecării de teren de la Oiejdea, județul Alba.

Sensul de circulație Teiuș - Alba Iulia a rămas închis, după deschiderea traficului pe lotul 2 din A10, în noiembrie 2021, pentru stabilizarea dealului din vecinătatea autostrăzii.Stratul de uzură turnat în acest sfârșit de săptămână marchează nu doar terminarea asfaltărilor în zona alunecării de teren de la Oiejdea, ci și ultima asfaltare care s-a făcut pe corpul autostrăzii A10, al cărei șantier a fost deschis în 2014.După finalizarea lucrărilor de realizare a marcajelor și a testelor de rugozitate a asfaltului, se va putea da drumul traficului pe toată lățimea autostrăzii în zona Oiejdea. Cel mai probabil în prima jumătate a lunii noiembrie se va deschide traficul și pe acest sens.Antreprenorul mai are de efectuat lucrări la spațiile de servicii de la Oiejdea și la Centrul de Întreținere și Monitorizare din nodul rutier Teiuș.Istoria autostrăzii A10Lucrările la Autostrada Sebeş - Turda (A10) au început în 2014 şi ar fi trebuit finalizate în 2016, conform planurilor iniţiale. Cu o lungime de 70 de kilometri, A10 face legătura între autostrăzile A1 şi A3.În 2018 s-au dat în circulație 45,7 kilometri, pe loturile 3 şi 4, între Aiud şi Turda. În decembrie 2020 a fost deschis lotul 1, între Sebeş - Alba Iulia, iar în noiembrie 2021 - lotul 2, între Alba Iulia - Aiud.Un singur tronson de autostradă are șanse să fie deschis în 2023, respectiv segmentul Sibiu-Boița. Cu totul, ar fi 13 kilometri de autostradă, care, dacă vor fi gata, ar putea fi deschiși la final de an. România a mai inaugurat anul acesta un drum expres, de 40 de kilometri.