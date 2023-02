Autostrada A7 Ploieşti-Paşcani va fi gata cu un an înainte de termen. În ce stadiu este A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş

Cătălin Urtoi, consilierul onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu susţine că autostrada A7 Ploieşti-Paşcani va fi finalizată în anul 2025, cu un an mai devreme decât este prevăzut în PNRR, în timp ce autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş va fi gata până în anul 2030.

Cătălin Urtoi, desemnat recent membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale pentru Investiţii Rutiere (CNIR), a declarat vineri la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că autostrada A7 va fi finalizată în 2025, cu an mai devreme decât termenul prevăzut în PNRR. Potrivit lui Urtoi, anul viitor vor fi gata primii kilometri din A7, pe o porţiune din tronsonul Ploieşti-Buzău."Se lucrează serios pe A7 şi vă pot spune că autostrada va fi gata în 2025, cu un an înainte de termen", a afirmat Cătălin Urtoi.Cât priveşte autostrada A8 (Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş), Cătălin Urtoi a declarat că aceasta va fi terminată până în anul 2030, el precizând că "întâi vor fi atacate sectoarele finanţate din PNRR (Târgu Mureş – Miercurea Nirajului şi Leghin – Târgu Neamţ), după care va fi realizată şi zona montană"."Mandatul meu la CNIR este să împing cele două proiecte ale Moldovei. Voi avea un venit brut de aproximativ 8.500 de lei ca membru în Consiliul de Administraţie al CNIR, iar la Ministerul Transporturilor am ales să rămân consilier onorific al ministrului Sorin Grindeanu şi să nu fiu remunerat", a precizat Cătălin Urtoi.Potrivit acestuia, CNIR este o structură înfiinţată în urma discuţiilor autorităţilor române cu Comisia Europeană. Urtoi a declarat că această entitate va avea o altă abordare decât CNAIR."Toate proiectele care trec la CNIR vor fi bugetate, astfel că modul de abordare faţă de actualul CNAIR va fi unul diferit. Vom aduce A7 şi A8 la CNIR. Inclusiv tronsonul de la Paşcani la Siret va veni tot la CNIR", a adăugat Cătălin Urtoi.