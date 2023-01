Licitația pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii Transilvania Cluj – Oradea va fi anulată. Tronsonul de drum are 41 de km și include un tunel

Licitația pentru secțiunea de 41 de km a Autostrăzii Transilvania, care include și Tunelul Meseș, urmează să fie anulată. Acesta este considerat drept cel mai dificil lot de pe A3 Cluj – Oradea.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a admis că licitația pentru secțiunea de 41 de kilometri din Autostrada Transilvania va fi anulată, pentru a face loc unei noi licitații ce ar urma să fie lansată, dar cu prețuri actualizate.„Anul trecut am avut o procedură similară, a amintit-o domnul ministru, Lugoj – Deva lotul 2, o procedură la care am luat decizia de a anula tot, am relansat-o într-un timp record, și ca dovadă, în câteva luni am avut contract semnat cu un antreprenor serios.Aceeași procedură o vom aplica acum și pentru ceea ce înseamnă Tunelul Meseș”, a declarat șeful CNAIR, citat de economica.netÎn 30 mai 2022, CNAIR finaliza procesul de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de atribuire proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, km 25+500 – km 40+637, inclusiv tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și subsecțiunea 3B4: Zalău - Nușfalău km 40+660 (km 40+637 3B3) - km 66+500.Șase constructori, în cursa pentru contractȘase constructori din Austria, Italia și Turcia au rămas în cursa pentru lotul de Autostradă Poarta Sălajului – Nușfalău, secțiune a Autostrăzii Transilvania care include și Tunelul din Pasul Meseș, cel mai lung tunel care va fi construit pe un drum de mare viteză din România.Antreprenorii rămași în cursă:Mapa-Cengiz, Strabag-Acciona, Pizzarotti, Astaldi, Tefken (Turcia) și REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ (Turcia).Câștigătorul acestui contract trebuia să aibă la dispoziție maxim 12 luni pentru proiectare și de 36 luni pentru execuția lucrărilor.Pe sectorul de autostradă licitat, urmează să fie construite:Tunelul Meseș (cu două galerii ) în lungime de 2,89 km și cu 2 benzi de circulație pe sens,65 de viaducte, poduri și pasaje.Valoarea estimată a contractului era de 3,926 miliarde de lei (fără TVA), finanțat prin fonduri europene nerambursabile. ...citeste mai departe despre " Licitația pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii Transilvania Cluj – Oradea va fi anulată. Tronsonul de drum are 41 de km și include un tunel " pe Ziare.com