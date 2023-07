500 de români dețin o avere personală care urcă la 100 de milioane de dolari. Unde se situează financiar majoritatea populației

În România, există aproximativ 500 sute de persoane care dețin o avere financiară individuală cuprinsă între 20 de milioane și peste 100 de milioane de dolari, clasându-se la nivel global ca fiind persoane cu valoare financiară ridicată și extrem de ridicată.

Averea individuală a majorității populației (15.8 milioane de cetățeni) nu depășește 250 de mii de dolari, conform Raportului Global de Avere 2023 al firmei de consultanță în management Boston Consulting Group (BCG), citat de newmoney.ro.Conform datelor BCG, aproximativ 36.500 de români dețin active financiare cu valoare cuprinsă între 250 de mii și 1 milion de dolari, în timp ce aproximativ 10.200 de români dețin active financiare în valoare cuprinsă între 1 și 20 de milioane de dolari. 400 de români dețin între 20 de milioane și 100 de milioane de dolari, iar 100 de români, considerați persoane cu avere financiară extrem de ridicată, dețin peste 100 de milioane de dolari.„Împărțirea averii financiare în România arată o imagine interesantă și bipolarizată, care este mai sănătoasă și mai egalitară, în sensul că aproximativ 50% din averea financiară totală este deținută de cei cu mai puțin de 250 de mii de dolari, în timp ce la nivel global această cifră este doar de 32%. În același timp, în România există o concentrare a bogăției în rândul persoanelor extrem de bogate, respectiv cele care au o avere financiară de peste 20 de milioane de dolari. Aceștia dețin 23% din averea financiară totală din România, față de 13% la nivel global", a declarat Krisztian Horvath, Partener și Director Asociat pentru Managementul Averii la BCG, citat de publicația New Money.Cum a crescut averea românilor din 2017 până în prezentAverea financiară personală netă în România a crescut în perioada 2017 – sfârșitul anului 2022, la o rată anuală de 10.5%, ajungând la 200 de miliarde de dolari, și este așteaptat să crească la o rată anuală de aproximativ 7% până în 2027, depășind atât rata de creștere a Europei de Est, cât și cea globală.Procentul României, în averea financiară totală a regiunii Europei Centrale și de Est, a fost de 5%, la sfârșitul anului 2022. Cei de la New Money au subliniat că, în funcție de clasele de active, averea financiară nu include așa-numitele active reale, în special imobiliarele, bunurile de consum durabile, cum ar fi mașinile sau bărcile, sau aurul și alte metale prețioase non-monetare.În ceea ce privește activele reale, adică proprietățile imobiliare, bunurile de consum durabile, aurul și alte metale prețioase non-monetare, valoarea acestei clase de active a crescut în România între 2017 și 2022 la o rată anuală de 3.4%, ajungând la aproximativ 200 de miliarde de dolari, conform datelor analizate de BCG.„România se remarcă și prin ponderea ridicată a altor active financiare, respectiv 19%, față de media Europei de Est de 7% și față de media globală de 2%, ceea ce trasează sarcini pentru sistemul de intermediere financiară de a canaliza aceste active către clase de active mai controlabile și mai transparente. În același timp, depozitele și numerarul reprezintă 40% din averea totală a populației României, sub nivelurile Europei de Est, dar peste rata globală de 30%. Într-un astfel de mediu cu inflație ridicată, aceasta ar putea duce la pierderi ale valorii reale a averii personale," a mai declarat Horvath.