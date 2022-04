Războiul din Ucraina schimbă în sus estimările BNR legate de inflație. Banca Națională decide o nouă majorare a dobânzilor

BNR a hotărât marți majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,50% pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României - BNR a hotărât marți majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,50% pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022, confirmând așteptările analiștilor financiari.

În plus, de la nivelul BNR s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4%pe an, de la 3,50% pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2%, de la 1,50% pe an.BNR mai stipulează necesitatea păstrării controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și a mai hotărât menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.Pasul de creștere a dobânzii, măritTrebuie precizat că este a doua măsură consecutivă similară de creștere a dobânzii de politică monetară adoptată de BNR în acest an, după cea de la începutul lunii februarie.BNR a mărit pasul de majorare a dobânzii monetare, prin aceste două hotărâri, în încercarea de a tempera inflația fără precedent în ultimii 20 de ani cu care se confruntă economia României.În perioada octombrie 2021 – ianuarie 2022, Banca Națională a optat pentru mai multe majorări ale dobânzii cu pași mici, de 0,25%, aducând-o de la nivelul de 1,25% la 2%.Principalul efect negativ al politicii de majorare a dobânzilor va fi resimțit de cei sunt nevoiți să apeleze la creditare, persoane fizice sau companii, care se vor confrunta cu un cost majorat al finanțării. Prin urmare, este probabil ca avansul produsului intern brut să aibă de suferit.Dar BNR arată că, "potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației este așteptată să crească ceva mai pronunțat în următoarele luni decât s-a anticipat în luna februarie, sub impactul șocurilor pe partea ofertei".Războiul din Ucraina, rol hotărâtorDeterminante pentru noua înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației sunt majorările mult mai ample anticipate a fi consemnate de prețul combustibililor, și mai ales de prețurile alimentelor procesate, în principal sub influența creșterii mai puternice a cotațiilor țițeiului și a materiilor prime agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor internaționale instituite.Efectele inflaționiste astfel exercitate sunt așteptate să prevaleze pe orizontul apropiat de timp, față