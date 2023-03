Bancherii americani au identificat cauza actualei crize: Rețelele sociale răspândesc neîncrederea în bănci!

Jucători pe piețe și instituții de reglementare deopotrivă dau asigurări peste asigurări că sistemul bancar este solid și că va rezista turbulențelor majore cu care se confruntă.

Este o criză total diferită în comparație cu cea din 2008, spun ei, principala problemă fiind azi volatilitatea pieței și lipsa încrederii în bănci.Din această cauză, rețelele sociale sunt acuzate de bancherii americani că poartă o mare vină pentru actuala criză, fiind un mediu propice pentru răspândirea rapidă a neîncrederii."Sistemul bancar depinde de încredere"Jane Fraser, CEO-ul Citigroup Inc, al patrulea cel mai mare creditor din SUA, și-a exprimat miercuri încrederea în băncile americane, după ce colpasul mai multor instituții de credit i-a zguduit pe investitori și a alimentat turbulențe pe piețele financiare globale."Sistemul bancar este destul de solid", iar băncile mari și regionale sunt bine capitalizate, susține Fraser, care a explicat că actuala criză are ca principală cauză volatilitatea majoră de pe piețe, care a afectat puternic încrederea deponenților și a investitorilor."Aceasta nu este o criză a creditelor. Aceasta este o situație în care câteva bănci au unele probleme și este mai bine să ne asigurăm că eliminăm asta de la început", a spus ea, potrivit Reuters.Citigroup a fost una din cele 11 bănci majore care au aruncat săptămâna trecută un colac de salvare pentru First Republic Bank, în efortul de a o ajuta să câștige timp pentru restructurare."Este foarte important să protejăm deponenții", a spus Fraser, arătând că "sistemul bancar din întreaga lume depinde de încredere, iar această încredere trebuie să fie în siguranța și securitatea depozitelor".Mișcarea de a susține First Republic a fost o demonstrație fără precedent de unitate între giganții bancari, cei care sunt în mod normal sunt concurenți înverșunați, a declarat Fraser, arătând că băncile din SUA încearcă astfel să oprească evoluții ulterioare neplăcute."Băncile sunt bine capitalizate"Băncile centrale de la Washington la Tokyo au subliniat, din poziția de instituții de reglementare a piețelor, că tulburările actuale sunt diferite de criza de acum 15 ani, dând garanții că băncile sunt mai bine capitalizate și fondurile sunt mai ușor disponibile, arată sursa citată.Cu toate acestea, unii observatori cred că