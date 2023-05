Băncile vor emite noi grafice de rambursare: ”Principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale”

Băncile vor trebui să emită noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare, a explicat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel.

"Aş vrea să spun că am splituit acest proces-verbal de constatare a contravenţiei în două etape. Prima etapă ar fi vizavi de ceea ce se întâmplă de acum încolo cu creditele, cu produsele pe care le oferă consumatorilor şi ceea ce trebuie să facă instituţia financiar-bancară. Am prins chiar şi în ordin şi spunem aşa: astfel se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului, astfel încât consumatorii medii să poată beneficia de egalitate dintre părţile contractului, dar şi pentru existenţa echilibrului contractual, astfel încât consumatorii să ia o decizie de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi de a anticipa orice cost sau metodă de calcul înşelător", a spus Paul Anghel.El a explicat că prevederea se referă la produsele care se vor oferi de la data emiterii ordinului de încetare a practicilor înşelătoare."Ce se întâmplă cu cele în derulare? Aici are dreptate domnul avocat, că deja instituţii financiar-bancare ne-au contactat şi ne-au spus: 'Domnule, ce trebuie să facem concret pentru a intra în legalitate?'. Nu ne interesează să intrăm, să contestăm procesele verbale. Şi sunt destul de multe, zic eu, instituţii care au procedat în felul ăsta. Şi am zis că există şi teza numărul doi, dacă vreţi, vă şi citez: se impune ca operatorul economic financiar-bancar să dispună refacerea echilibrului contractual în contractele sale în curs de desfăşurare, urmând a opera o reaşezare a prestaţiilor contractuale prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă, astfel încât să se respecte prevederile aliniatului 1, de care v-am spus mai devreme, cu privire la stabilirea unor rate egale ale principalului datorat, oferindu-se consumatorului posibilitatea de a opta făcând dovada în acest sens", a spus Paul Anghel.La rândul său, avocatul Adrian Cuculis a afirmat că unele instituţii bancare au început să îşi cheme clienţii la negocieri.