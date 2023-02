Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

Patria Bank a fost amendata cu 50.000 de lei pentru, printre altele "neinregistrarea in aplicatia informatica a informatiilor referitoare la identitatea beneficiarului real in cazul unor clienti", "monitorizarea necorespunzatoare a unor relatii de afaceri, prin lipsa verificarii concordantei intre informatiile detinute despre clienti si natura operatiunilor desfasurate de catre acestia", "clasificarea eronata in categoria de risc a unor clienti si, implicit neaplicarea de masuri de cunoastere a clientelei adecvate", "neraportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a unor transferuri externe", scrie Profit.ro.Banca Transilvania, cea mai mare banca dupa active din Romania, a primit amenda de 50.000 de lei pentru ca nu a identificat niste erori ale aplicatiei informatice prin care facea raportarea catre Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si pentru ca, in opinia BNR, nu a avut mecanisme pentru administrarea unor riscuri de catre Directia Informatii pentru Management prin care sa fie asigurata cerinta de raportare catre ONPCSB a tranzactiilor in numerar si a celor externe cu o limita minima de 10.000 de euro echivalent.OTP Bank a primit o amenda record de 500.000 de lei pentru 11 abateri de la legislatie, printre care: deficiente interne de reglementare si control; nu a raportat inainte de efectuare unele tranzactii cu suspiciuni si, in cazul unui client, nici dupa; BNR a identificat nereguli si in identificarea beneficiarului real al fondurilor in cazul unui client, in timp ce in cazul altuia nu a obtinut informatiile corespunzatoare privind tipul si natura activitatii desfasurate. Alte abateri vizeaza mai multi clienti - pentru unii nu s-a prezentat procura pentru reprezentarea legala, pentru altii nu s-a asigurat monitorizarea tranzactiilor, iar pentru unii nu au fost actualizate documentele. Totodata, pentru anumite tranzactii nu au fost aplicate masuri suplimentare, inclusiv in cazul unor tranzactii in relatie cu jurisdictii cu risc ridicat, mai arata BNR.