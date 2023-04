Băncile românești – mai profitabile în 2023 – TradeVille

Băncile Romanești – Mai Profitabile In 2023

Începutul anului 2023 a adus băncilor comerciale o creștere a marjelor de dobânda la un nivel de peste 3 puncte procentuale – mai mare fata de a doua jumătate a anului 2022. Astfel, marja de câștig a băncilor de retail a înregistrat, in februarie, o valoare de 3.65 puncte procentuale (+60.8% vs decembrie 2022), in contextul in care dobânda medie la depozitele noi ale populației in RON a scăzut la 6.82%, in timp ce dobânda medie la creditele de retail in RON a urcat la 10.47%, marcând un maxim al ultimului deceniu. Scăderea dobanzilor la depozite a venit pe fondul unui exces de lichidități pe piața interbancara, iar creșterea dobanzilor la credite a fost cel mai probabil influențata de majorarea ratei de politica monetara. (Sursa: zfcorporate)Romania – Liderul Cheltuielilor Bugetare Pe DatorieIn 2022 Romania a avut una dintre cele mai precare situații bugetare din UE din perspectiva îndatorării, situându-se la coada clasamentului, in contextul in care, din fiecare 100 EUR cheltuiți, 15.6 EUR provin din împrumuturi. Alături de Romania, in coada clasamentului se mai afla si Malta (14.2 EUR împrumutați din 100 EUR cheltuiți), Italia (14 EUR împrumutați din 100 EUR cheltuiți) si Ungaria (13 EUR împrumutați din 100 EUR cheltuiți). La capătul opus, printre tarile cu excedent bugetar se afla Irlanda, Danemarca si Cipru. In acest an, Romania este in procedura de deficit excesiv si trebuie sa li reducă la 4.4% din PIB, de la nivelul de 5.74% înregistrat anul trecut, prin majorarea veniturilor bugetare cu 0.9 puncte procentuale din PIB si prin reducerea cheltuielilor bugetare cu 0.44 puncte procentuale din PIB. (Sursa: Profit.ro)Marje Globale Mai Mici Pentru Rafinăriile De PetrolMarjele globale pentru motorina au scăzut la aproximativ jumătate, in luna februarie, ceea ce a afectat profitul rafinăriilor, in contextul in care exporturile de petrol rusești continua in ciuda sancțiunilor UE, ajutând ca producția din China si India sa atingă cote istorice. Chiar daca restricțiile europene privind petrolul rusesc ar fi trebuit sa restrângă aprovizionarea la nivel global, acest lucru nu este încă vizibil, întrucât Rusia continua sa livreze țițeiul in cantități mari către hub-uri petroliere de unde sunt reexportate in întreaga lume. Nici perspectivele pentru restul anului 2023 nu sunt pozitive, întrucât in acest an vor fi puse in funcțiune mai multe ma ...citeste mai departe despre " Băncile românești – mai profitabile în 2023 – TradeVille " pe Ziare.com