România a încasat a doua tranșă de bani din PNRR. 173 milioane de lei au intrat în conturile Ministerului de Finanțe

Ministerul Finantelor a incasat joi suma de 173 milioane de lei, ca urmare a indeplinirii obiectivului de conectare a 150.000 de case de marcat la sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Urmatoarea transa, in valoare de 105 milioane de euro, va fi incasata la inceputul anului viitor si este conditionata de conectarea la ANAF a unui numar de minimum 600.000 de case de marcat.

"Adaugand si prima transa incasata in urma cu doua saptamani, cea de 82 de milioane de lei, ajungem, astazi, sa avem aproape 14% incasari din alocarea totala destinata ministerului prin programele asumate din PNRR. Vreau sa ii felicit si pe colegii de la Ministerul Muncii care au incasat, alaturi de noi, si prima si a doua oara si speram ca in curand sa fim tot mai multi cu vesti bune despre tragerile din acest plan ambitios si necesar pentru Romania", a declarat Adrian Caciu, ministrul Finantelor.Prin conectarea celor 150.000 de case de marcat, mediul de afaceri are posibilitatea deducerii din impozitul pe venit/profit a cheltuielilor ocazionate de achizitia si punerea in functiune a aparatelor de marcat fiscale electronice (AMEX-uri).Conform datelor disponibile la ANAF, valoarea totala a deducerilor din impozitul intreprinderilor, aferenta achizitiei aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), este de peste 334 mililoane lei.Urmatoarea transa, in valoare de 105 milioane de euro, va fi incasata la inceputul anului viitor si este conditionata de conectarea la ANAF, pana la sfarsitul anului 2022, a unui numar de minimum 600.000 de case de marcat.