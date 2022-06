Beneficiile acordate angajaților sub formă de telefon, mașină abonament la sală sau la clinici medicale ar putea fi limitate

O modificare a legislatiei fiscale pentru limitarea beneficiilor extrasalariale acordate angajatului, precum telefon, masina, abonamente la sala sau clinici medicale, a fost introdusa pe lista mai ampla de masuri fiscale pregatite de catre autoritati, potrivit informatiilor Profit.ro.

Daca in prezent beneficiile extrasalariale nu sunt limitate, o masura pregatita acum prevede plafonarea acestora la cel mult 33% din salariul lunar al unui angajat.Autoritatile vor sa combata, astfel, practica utilizata de unii angajatori de a oferi un salariu mai mic in cadrul unui pachet salarial care contine diverse alte beneficii, precizeaza Profit.ro.Printre beneficiile vizate sunt telefonul si masina pe care le pune la dispozitie angajatorul, abonamente precum cele la sala si clinici medicale private, eventuale cheltuieli pe care angajatorul le suporta pentru angajat.Aceasta se alatura unui grup de masuri agreate in principiu de catre liderii coalitiei de guvernare, printre care restrictionarea unor activitati pe microintreprindere, cum sunt cele de consultanta, impozitarea dura a castigurilor din jocuri de noroc, reducerea facilitatilor acordate in constructii, agricultura si industria alimentara, schimbari la venituri din alte surse decat salariile, majorarea TVA la bauturile cu continut ridicat de zahar, precum si schimbarea impozitarii imobilelor, cresterea accizelor si limitarea scutirii acordate persoanelor fizice la vanzarea de proprietati imobiliare.