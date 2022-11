Bitcoin a scăzut la un nivel record. S-a întâmplat după ce Binance a renunțat să preia FTX

Cotatia bitcoin a scazut miercuri la 16.148 dolari, cel mai redus nivel incepand din 2020, provocand declinul altor criptomonede mai mici, dupa informatiile privind problemele de lichiditate la una dintre cele mai mari platforme de tranzactionare cripto, FTX, transmite DPA.

In urma cu un an, cea mai importanta moneda digitala inregistra un nivel record - 69.000 dolari - dar in doua zile a scazut cu 23%.La doar o zi dupa ce anuntase planificata achizitie a rivalei FTX, platforma de tranzactionare cripto Binance a renuntat la preluare, provocand un declin accentuat al bitcoin, pe fondul ingrijorarile investitorilor privind stabilitatea acestui sector.Dupa incheierea sedintei de miercuri a Bursei de la New York, Binance a confirmat ca nu mai achizitioneaza FTX, deoarece dificultatile platformei depasesc capacitatea companiei de a ajuta.In plus, Autoritatea de supraveghere a pietei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) investigheaza modul in care FTX a gestionat fondurile clientilor, in urma problemelor de lichiditate, si activitatile de creditare cripto.