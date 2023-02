Compania care a adus anul trecut primele gaze noi din Marea Neagră în rețeaua națională apare cu datorii la ANAF. Suma pe care o cer autoritățile române

Black Sea Oil and Gas (BSOG), firmă controlată de gigantul american Carlyle, care a adus anul trecut în rețeaua națioanală primele gaze noi din Marea Neagră, apare cu datorii mari la stat.

La data de 31 decembrie 2022, potrivit listei cu datornicii făcută publică de Agenția Națională de Administrare Fiscală, americanii aveau datorii de 166 mil. euro, potrivit e-nergia.ro.Compania spune că cifrele nu sunt actualizate de Fisc, că mare parte din sumă a fost plătită, iar alte sume sunt în curs de compensare. ANAF este acum în control la BSOG.BSOG are datorii restante la bugetul de stat de 811 milioane de lei la data de 31 decembrie 2022, potrivit listei datornicilor publicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar suma nu este contestată de companie, conform aceleiași surse. Compania mai apare cu 1,9 milioane de lei datorii către bugetul asigurărilor sociale și cu 758.000 lei la bugetul fondului de sănătate, sumele nefiind, de asemenea, contestate, potrivit ANAF.Așadar, suma totală restantă către bugete se ridică la 814 milioane de lei, adică aproximativ 166 de milioane de euro. Compania nu apare ca fiind în executare silită.Reacția Black Sea Oil and Gas: sumele nu au fost reactualizateÎntr-un răspuns transmis e-nergia.ro, BSOG a transmis că ANAF nu a reactualizat lista cu datoriile."Suntem în măsură să vă clarificam situația semnalată de dvs în privința sumelor care figurează ca datorii pe site-ul ANAF.Așadar, o mare parte sunt plătite dar neactualizate până în prezent în evidențele ANAF. În acest sens, BSOG a înaintat ANAF o solicitare de reglare fisă pe plătitor în data de 21.12.2022.O altă parte se va compensa după efectuarea unui control fiscal, control aflat în derulare. În acest sens, BSOG a înaintat ANAF mai multe cereri de compensare a obligațiilor fiscale cu TVA de recuperat, ultima în data de 25.01.2023.Dorim să precizam că, dacă ANAF ar fi considerat sumele menționate în emailul dumneavoastră ca fiind exigibile dar neachitate, cu siguranță ar fi emis un titlu executoriu și am fi avut conturile bancare poprite, lucru care nu s-a întâmplat.Pentru a aduce și mai multă claritate în privința acestui subiect, am solicitat ANAF un certificat de atestare fiscală care dovedește că BSOG nu figurează cu datorii la bugetul de stat. Termenul de emitere este de 5 zile lucrătoare.