BNR menține rata dobânzii de referință - TradeVille

BNR Menține Rata Dobânzii De Referință

Consiliul de Administrație al BNR, a hotărât în urma ședinței din 9 februarie, menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, si a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 8% pe an. De asemenea, rata anuala a inflației a scăzut la 16.36% în decembrie 2022, cu 0.4% fata de noiembrie. Scăderea se datorează in principal ieftinirii combustibililor, ca urmare a descreșterii cotației petrolului si al aprecierii monedei naționale în raport cu dolarul. Pe de alta parte, creșterea anuala a PIB a continuat sa decoloreze în T3 2022, la 3.8% de la 5.1% în T2 2022, pe fondul extinderii soldului negativ al balanței comerciale. (Sursa: BNR)Deficitul Comercial Ia AvântConform raportului INS, exporturile FOB (free on board) in anul 2022 au fost de 91.9 mld. RON, (+23.1% vs 2021), în timp ce importurile CIF (cost, insurance and freight) au fost de 126 mld. RON (+28.1% vs 2021). Astfel, România a încheiat anul 2022 cu un deficit comercial de 34.1mld. RON, în creștere cu 44% fata de 2021. Cea mai ridicata pondere din totalul exporturilor si importurilor o reprezintă categoria mașinilor și echipamentelor de transport (41.7% la export si 32.8% la import). (Sursa: INS)Piața Imobiliara Din UK Se ClatinăPiața imobiliara din Marea Britanie a suferit luna trecuta una dintre cele mai ample scăderi de preturi din 2009 pana in prezent, in condițiile majorărilor succesive ale ratelor de dobânda, afectând in mod direct potențialii cumpărători. De asemenea, BoE a avertizat ca economia Marii Britanii va intra in recesiune la începutul anului 2023, preconizând o perioada de contracție pana la începutul anului 2024. (Sursa: Reuters)Preturile Scad In GermaniaIndicele preturilor de consum armonizat din Germania a crescut cu 9.2% in ianuarie fata de anul anterior, un nivel mai mic fata de așteptările economiștilor. Comparativ cu luna decembrie, preturile au crescut cu 0.5%. Experții considera ca diminuarea inflației se va observa si in lunile următoare, întrucât preturile la energie se preconizează ca vor urma un trend descendent in 2023. Totuși, economiștii țin sa precizeze ca, in 2023 nu se prevede o relaxare semnificativa a presiunilor inflaționiste. (Sursa: Reuters)One United Properties Preț curent 0.889 RON (1.60% ) MCap 3.29B P/E 4.471One United Properties informează piața cu privire la obținerea autorizației de construire pentr ...citeste mai departe despre " BNR menține rata dobânzii de referință - TradeVille " pe Ziare.com