Transportul public din România. Câți bani au accesat primăriile pentru înnoirea parcului de vehicule destinate transportului în comun?

Transportul public din Romania lasa de dorit, asta desi autoritatile ii indeamna pe romani sa aleaga mijloacele de deplasare in comun, pentru a reduce gradul de poluare si aglomeratia.

In continuare, in multe orase din tara calitatea serviciilor de transport in comun este slaba, infrastructura invechita, vehiculele poluante, iar siguranta calatorilor -sub semnul intrebarii.Asta desi, in ultimii ani, au existat numeroase surse de finantare ce puteau fi accesate pentru innoirea parcului de vehicule destinate transportului public.Transportul in comun, in marile oraseMai accesibile financiar decat in orasele din alte tari europene, conditiile de mobilitate urbana din Romania necesita investitii serioase.In marile orase, dar si in cele de provincie, timpii de asteptare sunt inca mari, starea mijloacelor de transport este depasita (multe vehicule ar fi trebuit sa fie trase pe dreapta de mult timp), viteza mijloacelor de transport este inferioara celei din orasele europene.O analiza efectuata in anul 2020 arata ca cele mai slabe servicii de transport public erau in orase din Muntenia, ca Alexandria sau Calarasi, in timp ce municipiile foarte bine dezvoltate ofereau conditii mai bune, in aceasta categorie intrand orase ca Brasov sau Oradea.Si in Cluj-Napoca, investitiile in acest sector au dat randament.PNRR-ul, o noua sansa pentru transportul public din RomaniaAccesarea fondurilor disponibile prin Planul National de Redresare si Rezilienta ar putea aduce o schimbare majora in transportul in comun.Este vorba despre resursele disponibile prin Componenta 10- Fondul Local, apelul pentru Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public.Banii pot fi accesati de administratiile din municipii resedinta de judet, municipiul Bucuresti, alte municipii, orase, comune sau judete, dar de aceste fonduri europene pot beneficia si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti si pot fi solicitate si in conditiilor unor parteneriate intre unitatile administrativ-teritoriale.Tintele sunt reprezentate de imbunatatirea conditiilor de mobilitate urbana, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de transporturi si sporirea sigurantei rutiere in zonele urbane, prin solutii digitale si ecologice de transport.Potrivit datelor disponibile pe platforma Ministerului Dezvoltar ...citeste mai departe despre " Transportul public din Romania. Cati bani au accesat primariile pentru innoirea parcului de vehicule destinate transportului in comun? " pe Ziare.com